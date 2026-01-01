¿Los Toros del Este, es ficción o realidad?

Si una frase puede caer como anillo al dedo a esta versión de los Toros del Este que participa en el Todos Contra Todos, es la acuñada por su narrador en el primer campeonato ganado por el equipo en 1995, el recordado Roosevelt Comarazamy: “Cuidado con los Toros”.

Saliendo de un bache de cuatro torneos seguidos sin clasificar, incluyendo tres en el último lugar, el equipo con sede en el estadio Francisco Micheli presenta una firme candidatura para alzarse con uno de los dos tickets que dispone el Round Robin para la serie final.

respuestas adentro

Buscando respuestas hacia adentro, en vez de tratar de encontrarlas hacia afuera, el gerente general Jesús Mejía aprendió de los errores, levantó los pies y ha reorganizado sus fichas para formar una novena con reales posibilidades de triunfo.

Los Toros (27-22) no solo clasificaron, lo hicieron sin susto y ostentaron durante gran parte de la vuelta regular un sólido segundo lugar solo por detrás del fenómeno Águilas Cibaeñas, que amenazó la marca de victorias en temporadas de 50 partidos.

La presencia de bates como Bryan De La Cruz, sólido candidato al MVP de la serie regular, Eloy Jiménez y Jeimer Candelario dan al equipo un poder que pocos pueden igualar en la liga.

Jugadores del tipo de Gilberto Celestino –otro candidato al MVP-, Luis Liberato y Rafael Lantigua, inyectan energía, velocidad y defensa.

rotación estable

Ha disfrutado de una rotación abridora estable durante la mayor parte de la estación, a pesar de que su principal iniciador y candidato al Lanzador del Año, Aaron Sánchez, solo vio acción en la primera mitad de la vuelta regular. Han sido constantes las salidas de calidad de los Aaron Brooks, Matt Dermody, Jaime Barria y ahora se reforzaron para el Todos Contra Todos con Enny Romero.

Tienen 1-1 en la ruta luego de terminar con foja sobre los .500 (13-12) en la serie regular, han triunfado en sus dos encuentros en casa y la integración temprana de sus figuras con experiencia de Grandes Ligas como De la Cruz y Jiménez ha sido vital.

De intentar “fabricar carreras”, la ofensiva taurina ha pasado a ser una que con un swing puede decir un partido, como fue el caso del pasado martes 30 cuando De la Cruz lo logró en casa frente a las Águilas.

La consistencia en los lanzadores abridores ha permitido que el bullpen llegue fresco a las etapas finales de los partidos y ahora se ha reforzado con la presencia de Jean Carlos Mejía, el líder en salvamentos de la vuelta regular.

En la defensa también se nota el progreso con unos defensores más atléticos, capaces de quitarle hits al rival, sobre todo en los jardines y una mejor colocación defensiva lo que ha reducido las carreras no merecidas.

En el partido del pasado martes, los lanzadores de los Toros volvió a sacar outs de manera oportuno ya que limitaron a los bateadores de las Águilas a solo tres imparables en 14 veces al plato con con corredores en posición anotadora, lo que dio como resultado que dejaran a 11 corredores en las bases.