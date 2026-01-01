Para los Leones del Escogido: "Feliz año nuevo"

Si hay un equipo al que mejor le asienta la repetida frase “Feliz año nuevo” (“Happy new year”) es a los Leones del Escogido.

Los números fríos, reflejos de la “pelota caliente” que están jugando en el terreno, no dejan lugar a dudas del inmaculado registro de 4-0, 2-0 en la casa e idéntica foja en la ruta, en la primera de las cuatro fases del Round Robin. Le escoltan los Toros del Este (3-1), Águilas Cibaeñas (1-3) y Gigantes del Cibao (0-4).

El relevo, gran dolor de cabeza del conjunto escarlata en la serie regular y el más débil en el papel de los cuatro que compiten en la semifinal, ha mejorado de tal forma que hasta el momento ha sido su principal fortaleza.

Ramón Santiago, el novato dirigente del Escogido, ha manejado con maestría el cuerpo de relevista que encabezan Patrick Weigel, Aneurys Zabala, Alex Colomé y el novel Hansel Marcelino.

Ese departamento tiene un promedio de carreras limpias permitidas de 2.11 y limitado a la oposición a un pobre bateo de 1.84 en 21 entradas y un tercio, en las cuales ha tolerado siete carreras, cinco limpias, con 12 boletos e igual número de ponches.

Para completar la excelsa actuación de su staff de pitcheo, con excepción del mexicano José Urquidis, que permitió dos carreras y tres hits en una entrada en su debut ante los implacables "Bulls" del Este, los otros tres abridores cumplieron con las encomiendas asignadas.

Travis Lakins (1-0) se comportó como el as de la rotación al lograr la única victoria de los abridores rojos luego de actuar en cinco entradas de una carrera, tres hits, cuatro ponches y dos bases por bolas contra las entonces favoritas Águilas en el primer partido del Todos Contra Todos.

El debutante estadounidense Conner Greene completó cinco innings de dos anotaciones y terminó sin decisión en el encuentro en que los Leones vencieron 4-2 a los Gigantes en el Estadio Julán Javier.

El pasado 30 de diciembre, Radhamés Liz, pese a que también salió sin decisión, tuvo una gran faena en su primera salida con el uniforme escarlata. El derecho de 43 años lanzó 4.2 episodios en blanco a los propios Gigantes, tolerando cuatro hits, ponchó a tres y concedió dos boletos.

La ofensiva, liderada por un José Marmolejos, que batea de 10-4, con cuatro remolques; Raymel Tapia (.389), Jorge Mateo (.333) y el rejuvenecido Junior Lake, ha continuado explosiva como en los últimos diez juegos de la ronda regular, en la que los campeones nacionales ganaron 7 de sus últimos diez encuentro, les permitió entrar a la semifinal con un negativo 23-27.

Como ha ocurrido en otras ocasiones en los que han clasificado el último día del calendario, los Leones se han transformado en la postemporada, luciendo realmente “Duros de matar”.

El average de .273 es el tercero de la liga, detrás del excelente .314 de los Toros y buen .284 de las Águilas, pero las 27 anotadas de la escuadra capitalina probaron ser suficientes para que el elenco de serpentineros completaran la obra.