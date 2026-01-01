Hay sorpresas en la semifinal

Llegó con gran aviso el 2026; las fiestas estuvieron al extremo, también los fuegos artificiales, y el pueblo dominicano engordó algunas libras durante las dos últimas semanas. Felicidades a los amigos lectores de Miniaturas, teniendo en cuenta que la vida sigue y ya empezamos una nueva jornada de 365 días.

¿Qué se puede recomendar? A los adultos, que cuiden su salud con ejercicio y alimentación adecuada y controlada, sin excesos; que sean honestos, sin engañar ni estafar a nadie, y que se dediquen a los quehaceres de su vida, estudiando con mucha dedicación y creatividad. El progreso y la prosperidad están disponibles, pero hay que buscarlos. No les llegan a nadie.

SIGUE LA PELOTA

Así las cosas, echemos una mirada al round robin de la pelota invernal dominicana, con la nueva noticia de que ahora han regresado las lluvias. Al menos mortificaron los días 31 y 1ro., pero aquí no le pusieron caso a eso. Ninguna fiesta fue suspendida.

¿Qué sucede en este round robin? Que tenemos sorpresa, porque el Escogido ha venido súper duro, ganando sus 4 juegos; los Toros envían un fuerte mensaje de que cuenten con ellos para la final, y Gigantes y Águilas se desmoronan con gran velocidad. Los Gigantes no han podido ganar un solo juego y están en 0-4, incluyendo nuevo mánager luego del despido de José Leger (el nuevo es el desconocido Yefry Sierra, que estaba en el grupo de operaciones del club).

De las Águilas hay mucho que decir, pues el club sigue en ruta negativa. Luego de un inicio de dominio absoluto y buen récord de 32-17 en la regular, el equipo jugó el mes de diciembre en negativo, es decir, el resto de la serie regular, pero ahora va por el mismo camino con 1-3. Es como si el club hubiese perdido la gran química ganadora que tuvieron durante 45 días. ¿Qué les ha pasado? Parece que retornó el infielder Geraldo Perdomo, quien estaba de paseo por el lejano Asia, y las Águilas esperan su contribución para jugar desde hoy.

LOS NÚMEROS

El Escogido ha ganado sus 4 partidos con pitcheo y bateo. En la efectividad colectiva de la semifinal tienen 2.61 para ser los líderes, por encima de los Toros con 4.86, Águilas 6.25 y Gigantes 6.94. Noten que el pitcheo en general de los tres restantes clubes ha estado muy mal. El Escogido solo tiene una espinita ahora mismo, y es la situación del jardinero refuerzo Raimel Tapia, quien pudiera estar hablando con un equipo de Japón. Si firma, puede salir de juego. Sin embargo, el equipo que ahora dirige Ramón Santiago tiene a José Marmolejos bateando .400, Jorge Mateo .333, aunque parte de sus principales bates están por debajo: Erik González en .207, Yamaico Navarro en .200 y Sócrates Brito en .222. El promedio colectivo de bateo de los Leones es de .273, en el tercer lugar.

TOROS: Víctor Estévez, su joven mánager, tiene tremendo núcleo y justifica ahora las 27 victorias de la regular que los llevó a la clasificación. Aunque su pitcheo no ha sido fuerte (4.86 de efectividad), compensan en bateo, pues su promedio de .314 ocupa el primer lugar entre los cuatro. Su grupo de jugadores ha hecho tremenda química y produce bien: los jardineros Luis Liberato, Bryan de la Cruz, Gilberto Celestino, y están Eloy Jiménez, Jeimer Candelario, Troy Johnston y Yairo Muñoz.

ÁGUILAS: Steward Berroa, Aderlin Rodríguez, Jerar Encarnación, Leodys Taveras, Ezequiel Durán, Alberto Rodríguez, entre otros, son parte de la misma gente que tuvo una gran serie regular. Ahora, el pitcheo tiene 6.25 de efectividad, es decir, un desastre, aunque la ofensiva del club es de .284, muy buena, en segundo lugar. ¿Por qué no ganan si tienen tanto talento? Y añadan al liceísta Christian Adames y a Geraldo Perdomo, si es que este volvió.

GIGANTES: Lógicamente están en la situación más difícil con 0-4, pero el round robin es largo y, si reaccionan de una vez (ya, hoy mismo), pueden salvarse y competir. Su pitcheo es el peor con 6.94, y también su bateo, con apenas .225.

Desde hoy se juegan 4 días corridos, hasta el lunes, con día de descanso el martes 6, Día de Reyes Magos. Este viernes, Escogido va a La Romana, Gigantes a Santiago. Este calendario corre hasta el 17 de enero y clasifica dos para la final.