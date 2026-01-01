Cachorros refuerzan su bullpen con el derecho Hunter Harvey

Parte del proceso de los Cachorros para construir su bullpen en las últimas temporadas ha sido identificar proyectos de recuperación con potencial de alto techo. Con el derecho de poder Hunter Harvey, Chicago ha sumado un brazo de calibre para los innings finales, tras varias campañas marcadas por las lesiones.

El miércoles, los Cachorros anunciaron la firma de Harvey por un año, continuando así una agitada temporada muerta enfocada en reconstruir un cuerpo de relevistas que perdió a una cantidad considerable de lanzadores. Según múltiples informes, el acuerdo incluye un salario base de US$6 millones, más incentivos.

Harvey, de 31 años, pasó gran parte de la temporada del 2025 en la lista de lesionados después de haber lidiado con lesiones también en el 2024. Entre un esguince del músculo teres mayor derecho en abril y un esguince del aductor derecho en agosto, lanzó en apenas 12 juegos por los Reales la temporada pasada. Sin embargo, cuando lanzó, fue muy efectivo, ya que dejó una efectividad de 0.00 en 10.2 entradas, en las que permitió seis hits y ponchó a 11 bateadores.

Harvey cuenta con cuatro lanzamientos, incluyendo una recta de cuatro costuras que promedió alrededor de 96 mph. También tiene un cambio, una curva y un slider.

En su carrera, el veterano de siete años tiene un récord de 10-11 con promedio de carreras limpias de 3.11 y 201 ponches en 185 entradas, durante su paso por los Orioles, los Nacionales y los Reales.