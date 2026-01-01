Bryan de la Cruz y sus 40 carreras impulsadas

Bryan de la Cruz logró una hazaña ofensiva que vemos muy poco en la época actual del béisbol invernal. Al conseguir su carrera impulsada número 40 el último día de la serie regular, el jardinero de los Toros del Este alcanzó un hito difícil en la era de calendarios de menos de 60 juegos.

De la Cruz fue oportuno toda la temporada, bateando .365 con hombres en posición de anotar. Si juntamos ese dato con sus ocho cuadrangulares y 23 carreras remolcadas después de dos outs, podemos explicar lo prolífera que fue la producción del jugador de 29 años.

Vale mencionar que tuvimos un entorno con la mayor producción ofensiva en más de 15 años en LIDOM. De hecho, las 261 carreras anotadas de los Toros fueron la mayor cantidad en el circuito desde que tres conjuntos superaron las 300 en la temporada 2008-09.

Pero eso no resta méritos a lo logrado por De la Cruz. A continuación, recordamos otras temporadas de alta producción de carreras en calendarios cortos.

Víctor Díaz, 2008-09, 50 carreras impulsadas

Temporada histórica para el jardinero de las Águilas. Estableció la marca de cuadrangulares del circuito con 17 y se convirtió en el único nativo que ha logrado una estación de 50 vueltas producidas, bateando .313 en 49 partidos. Curiosamente, también implantó el récord de ponches recibidos con 71.

Juan Francisco, 2009-10, 42 impulsadas

Con apenas 22 años, Francisco siguió una extraordinaria temporada de novato en 2008-09 con otra que le valió el premio de Jugador Más Valioso en 2009-10. El poderoso bateador zurdo lideró la ofensiva de los Gigantes del Cibao y de la liga con 42 vueltas producidas, bateando .302/.352/.566 con 11 cuadrangulares.

José Oliva, 1997-98, 40 remolques

Oliva disfrutaba de una superba actuación en la temporada 1997-98 cuando tristemente falleció en un accidente el 22 de diciembre de 1997. El antesalista de las Estrellas Orientales sumaba ocho cuadrangulares y 40 carreras impulsadas, números idénticos a los de De la Cruz, cuando perdió la vida a los 26 años. En esa ocasión, se combinó con Julio César Franco para liderar el ataque oriental.

Domingo Martínez, 1994-95, 40 remolcadas

En su primer año con el uniforme de las Águilas, Martínez le prendió fuego a la liga, bateando .331/.388/.610 con 11 jonrones y 40 impulsadas, camino al premio de JMV del circuito. Logró esa tremenda producción en apenas 41 partidos.