Jonrón de Lake mantiene a Leones invictos en primer lugar

Un jonrón de dos carreras en el séptimo episodio por parte de Junior Lake rompió un empate a uno para que los Leones del Escogido vencieran 3-2 este martes a los Gigantes del Cibao para extender su invicto a 4-0 en el Todos contra Todos.

El cuadrangular de Lake contra Yovanny Cruz recorrió 388 pies de distancia por el jardín izquierdo a una velocidad de 104.8 millas por hora

Los capitaleños fabricaron su primera vuelta en el cuarto acto, en el que Raimel Tapia y Jorge Mateo pegaron sencillos consecutivos al jardín izquierdo frente a Cristopher Molina; en la jugada un error del guardabosque Leury García permitió que Mateo llegara a la intermedia. Posteriormente, un rodado de José Marmolejos a la inicial llevó a Tapia a la goma con la primera de los locales.

En el quinto capítulo, ante Kenny Hernández con las bases llenas y dos outs, Francisco Mejía conectó un rodado por segunda que obligó al intermedista Jorge Mateo a desplazarse a su derecha con el guante de revés para lograr un disparo de piconazo que retuvo el inicialista José Marmolejos para cerrar la entrada sin anotaciones.

Los visitantes marcaron en el sexto ante Grant Gavin, a quien Nicholas Torres le pegó triple al central y luego anotó con elevado de sacrificio de García al prado derecho. La otra rayita llegó en el noveno contra Aneurys Zabala (1), que pese a esa anotación consiguió el salvamento.

Carlos Teller (2-0) fue el lanzador ganador al presentarse en dos tercios en blanco. La derrota fue para Fernando Abad (0-1), a cuya cuenta fue una de las vueltas que produjo el bambinazo de Lake.

Aunque no completó las cinco entradas para obtener la victoria, el abridor escarlata Radhamés Liz tiró buena pelota al presentarse en 4.2 episodios en blanco de cuatro hits, tres ponches y dos boletos.

Con su 4-0, los campeones nacionales y del Caribe siguen liderando el Round Robin. Los Gigantes (0-4) siguen en el sótano sin conocer la victoria.

Por los rojos, Lake se fue de 4-1, con jonrón, dos producidas y una anotada; Tapia, de 4-1, con una anotada, y Michael De la Cruz, de 2-1, con una anotada y una transferencia. Por los nordestanos, Torres bateó de 4-1, con triple y una anotada, y Marco Hernández, de 5-2.

Tras el receso de Fin de Año y Año Nuevo, los Leones jugarán en La Romana ante los Toros del Este a las 7:30 de la noche.