Gigantes despiden al mánager José Leger tras inicio de 0-3 en el round robin

Los Gigantes del Cibao informaron este martes la salida de José Leger como dirigente del equipo, como parte de una reorganización del cuerpo técnico tras el inicio de 0-3 en el Todos contra Todos, ocupando la última posición de la tabla cuando restan 15 partidos por disputar.

La información fue ofrecida por el gerente general de la franquicia, Jaylon Pimentel, quien aprovechó para agradecer a Leger por el trabajo, la entrega y el profesionalismo mostrados durante su tiempo con la organización, desde los entrenamientos iniciados en el mes de septiembre.

“Valoramos el compromiso y la dedicación que José mostró con nuestra franquicia desde el primer día de los entrenamientos. Le deseamos éxitos en sus futuros proyectos”, expresó Pimentel.

De manera interina, el dirigente para el partido de este miércoles frente a los Leones del Escogido, en el estadio Quisqueya Juan Marichal, será Jefry Sierra.

Asimismo, la organización anunció que el coach de banca Felipe Rojas también concluye sus funciones con el equipo, y en su lugar se integrará Kremlin Martínez, quien asumirá dicho rol a partir del próximo compromiso.

Los Gigantes del Cibao reiteraron su compromiso de continuar trabajando para mejorar el desempeño del equipo y competir al más alto nivel en la actual etapa del campeonato.