La DCNB concluye a cabalidad con su programa de trabajo en el 2025

La Dirección del Comisionado Nacional de Béisbol, (DCNB) cumplió con la mayoría de proyectos, eventos y esquemas que figuraban en lo planificado a ejecutar durante el 2025 para beneficio de las ligas, programas y academias independientes del país.

Reparaciones de plays, realizaciones de eventos, acuerdos inter-institucionales, charlas, conferencias, aumentó el apoyo al programa Juega Limpio, registros de jugadores, entrenadores y entidades de béisbol, así como una constante entrega de utilerías fueron de las principales acciones ejecutadas por la DCNB en un 2025 bien activo.

Con Junior Noboa, director de la DCNB a la vanguardia, esta institución mantuvo su ciclo de actividades durante los 12 meses del año, con una variedad de realizaciones que beneficiaron a ligas y programas de béisbol en el territorio nacional.

“Estamos más que complacidos con el trabajo que se realizó en la DCNB en este 2025, impactando a miles de jóvenes de manera directa e indirecta, a algunos con las entregas de estadios de béisbol, otros con utilerías deportivas, además de los ya Clásicos de Pequeñas Ligas y el Torneo Universitarios”, manifestó con júbilo el director ejecutivo Noboa.

“Esperamos un año 2026 lleno de grandes eventos, seguiremos desarrollando el programa Juega Limpia, entregaremos utilerías deportivas e impactado a todo el país remozando y entregando estadios de béisbol, con el apoyo de nuestro presidente Luis Abinader, instituciones del estado y empresas privadas”, argumentó Noboa.

Reparaciones de Plays y utilerías

En el 2025, la DCNB reparó los plays del Pepe Lucas, La Zurza, ambos en Santo Domingo, el Palmarito en Bonao, y el estadio de Béisbol en Villa Clara, Samaná. De manera colectiva en esos escenarios convergen 21 organizaciones y quedaron impactados de manera positiva 1,515 nóveles.

Mientras que en eventos, la DCNB contribuyó con las realizaciones de al menos ocho torneos superiores Doble A en el Distrito Nacional, Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Altagracia, Santiago, Monte Plata y el torneo Nacional de Béisbol.

Según informa la Dirección Técnica de la DCNB, unas 53 organizaciones se beneficiaron de manera directa con la cantidad de utilerías entregadas para que estos eventos superiores pudieran ser realizados. Y 1,840 peloteros quedaron debidamente beneficiados.

De su lado, en el béisbol menor, la DCNB, contribuyó con torneos de pequeñas ligas en San Juan, Cristo Rey, Cotuí, La Caleta, las ligas de la Zurza, así como el efectuado en La Cienaga, en la celebración del Festival Deportivo que organizó la Alcaldía de Santo Domingo.

En pequeñas ligas unas 60 organizaciones fueron beneficiadas y más de mil niños participaron en los eventos.

Eventos organizados por DCNB

Aparte de las contribuciones para los torneos, la DCNB efectuó dos certámenes. Uno el Béisbol Universitario, justa que brinda oportunidades a decenas de peloteros a continuar en el juego y poder reinsertarse en cualquiera de los circuitos internacionales

En este participaron nueve instituciones y participaron 270 peloteros. El ganador fue La UASD, mientras que también celebró el Clásico de Pequeñas Ligas U12, en el que participaron 12 equipos y 240 jugadores. San Cristóbal se coronó.

Cabe consignar que de uno de los torneos universitario salió Christian Montes de Oca, quien este año lanzó 2.2 actos para los D-Backs, siendo el primer caso de esta magnitud.

Numerosos acuerdos

Otro punto favorable fueron los acuerdos inter-institucionales que realizó, algunos fueron con ONAPI, y con la Junta Central Electoral, está en la fase final, además del que se va a realizar con el Itla, que también está a “tiro de hit”.

Charlas

La Dirección técnica, que dirige Diógenes De la Cruz organizó casi una veintena de charlas educativas y de motivación, tanto a prospectos de Grandes Ligas como a niños y jóvenes de las diferentes ligas.

Las conferencias incluyeron a novatos de las academias de los Nacionales, D-Backs, Angelinos, Medias Blancas, Hiroshima Toyo Carp.

Las charlas en su mayoría tuvieron a Daniel Ramírez como expositor, quien explicaba una variedad de temas a los asistentes con elevados conocimientos didácticos. Unas 68 organizaciones recibieron este aporte educativo, con cerca de 1,500 prospectos en las aulas.

Registros de peloteros

Este año la DCNB dejó registrado a 2,702 jugadores de las diferentes ligas que van desde los 5 años hasta los 25, también un amplio grupo de ligas y academias tuvieron sus respectivos registros, como parte del agresivo plan que ejecuta el Departamento de Registros.

Esto se realiza con los fines de llevar mayor pulcritud y organización a todos los jugadores y entidades que promueven el béisbol en el país, como parte del proyecto Juega Limpio que ejecuta la DCNB.