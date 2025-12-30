¿Cómo Cristopher Sánchez se convirtió en uno de los mejores lanzadores de la MLB?

Los Filis saben que tienen algo especial en Cristopher Sánchez desde hace un par de años.

Por eso le dieron al zurdo una extensión de contrato de cuatro años durante la temporada 2024, que incluye opciones del equipo para 2029 y 2030. Pero también serán los primeros en admitir que no lo vieron venir.

"Por mucho que nos guste Cristopher", dijo entonces el presidente de operaciones de béisbol, Dave Dombrowski, "no les diría la verdad si... cuando empezó, aunque nos gustaban muchas cosas de él, pensara que estaríamos aquí hoy y que él habría disfrutado de su éxito... Lo que ha logrado ha sido realmente fenomenal".

El mánager Rob Thomson añadió: "Mentiría si dijera que sí, para ser sincero. Su trayectoria ha sido realmente extraordinaria".

Incluso en junio de 2024, Sánchez, quien estaba en plena temporada de despegue, seguía detrás de Zack Wheeler, Aaron Nola y quizás Ranger Suárez en la rotación de los Filis. Pero con la incertidumbre sobre la disponibilidad de Wheeler para el inicio de la temporada 2026, Nola saliendo de una campaña irregular y plagada de lesiones, y Suárez aún como agente libre, Sánchez ahora se perfila como un posible abridor para el Día Inaugural.

Entonces, ¿cómo pasó Sánchez de ser un lanzador errático y potente a un lanzador de mitad de rotación y luego a uno de los principales candidatos al Cy Young de la Liga Nacional de cara a 2026?

Echemos un vistazo a las tres razones principales:

el cambio

Esta es bastante obvia. El cambio de velocidad de Sánchez ha sido su lanzamiento predilecto —y uno de los mejores del béisbol— durante los últimos años.

En la primera temporada completa de Sánchez como abridor en 2023, los oponentes batearon apenas .148 contra su cambio. En 2024 batearon .177 y en 2025 .170. En otras palabras, es uno de los lanzamientos más intocables del béisbol.

Según Baseball Savant, el cambio de Sánchez ha registrado un valor de carreras de +35 en las últimas dos temporadas, superando al ganador consecutivo del Cy Young de la Liga Americana, Tarik Skubal (+33), por la mejor marca de ese tipo para cualquier cambio en las Grandes Ligas.

En esas dos temporadas, los oponentes batean solo .174 (102 de 587) con un slugging de .232 contra el cambio de velocidad de Sánchez. Ha permitido solo tres jonrones a pesar de lanzarlo 2,082 veces. Tiene 221 ponches con él.

el plomo

Si bien el cambio de Sánchez es sin duda uno de los lanzamientos más imbateables de las Grandes Ligas, es lo que pudo hacer con su sinker la temporada pasada lo que le permitió llevar su juego a otro nivel.

Como se mencionó, el cambio de velocidad siempre ha sido una excelente opción para Sánchez, pero a veces le faltaba un lanzamiento complementario. Incluso a pesar de su excelente desempeño en 2024, su sinker —su lanzamiento más usado— le aportó -5 carreras. En esencia, todo su éxito esa temporada se debió a su extraordinario cambio de velocidad.

¿Pero en 2025? El sinker de Sánchez fue tan bueno como su cambio. El primero, de hecho, representó un valor de carreras de +19, superando por poco a su cambio (+18) como su mejor lanzamiento. Ningún otro lanzador en las Grandes Ligas tuvo más de +15 en valor de carreras con varios tipos de lanzamiento.

Sánchez no solo ha mejorado un poco su cambio de velocidad y su sinker en los últimos dos años, sino que los dos lanzamientos, separados por 9 mph, lucen tan similares en su mano que los bateadores rivales tienen problemas para cuadrar cualquier movimiento.

el control

Por supuesto, ninguno de esos lanzamientos sería muy efectivo si Sánchez no hubiera resuelto los problemas de control que lo plagaron al principio de su carrera.

Thomson ha hecho referencia a menudo a la primera vez que vio lanzar a Sánchez, señalando que el zurdo lanzaba a 98-99 mph, pero la pelota estaba "por todo el complejo".

En su primer año en la organización de los Phillies, Sánchez pasó la mayor parte del año con Triple-A Lehigh Valley, donde promedió 5.9 bases por bolas por cada nueve entradas. En su limitada participación en las Grandes Ligas durante la temporada 2021-22, promedió 4.1 bases por bolas por cada nueve entradas y tuvo una proporción de ponches por base por bolas de tan solo 2.0.

Sin embargo, en las tres temporadas siguientes, Sánchez promedió solo 1.9 bases por bolas por cada nueve entradas y tuvo una relación K/BB de 4.4.

Si sumamos todo esto, es por eso que Sánchez ha logrado una efectividad de 2.89, 365 ponches y solo 88 bases por bolas en las últimas dos temporadas. Es uno de los cinco lanzadores con una efectividad inferior a 3.00, al menos 350 ponches y menos de 90 bases por bolas durante ese periodo.

Los otros son Zack Wheeler, Skubal, Chris Sale y Paul Skenes.

No es mala compañía.