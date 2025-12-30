Amed Rosario cierra contrato de un año por 2.5 millones con los Yankees

El dominicano Amed Rosario y los Yankees finalizaron su contrato de un año por 2,5 millones el martes, manteniendo al jugador de utilidad en Nueva York.

Rosario fue adquirido de Washington el 26 de julio a cambio del lanzador derecho Clayton Beeter y el jardinero de ligas menores Browm Martinez. Rosario bateó para .303 con un jonrón y cinco carreras impulsadas en 33 turnos al bate durante 16 juegos. Se convirtió en agente libre después de la Serie Mundial.

Rosario jugó como campocorto, segunda base, campocorto, tercera base y jardín derecho la temporada pasada, y el mánager Aaron Boone podría alternarlo en tercera base con Ryan McMahon, obtenido de Colorado el 25 de julio.

Rosario bateó para .302 con un OPS de .819 contra lanzadores zurdos la temporada pasada y .231 con un OPS de .614 contra lanzadores derechos. McMahon, un bateador zurdo en los Yankees, que tienen muchos zurdos, bateó para .184 con un OPS de .534 frente a zurdos y .223 con un OPS de .739 frente a derechos.

“Definitivamente quiero darle a Aaron Boone algunas opciones legítimas para que pueda hacer combinaciones cuando enfrentemos al abridor zurdo”, dijo el gerente general Brian Cashman en las reuniones de invierno, “porque obviamente somos tan zurdos que es una vulnerabilidad en este momento”.

Rosario cumplió 30 años el 20 de noviembre. Un veterano de nueve años en las Grandes Ligas, tiene un promedio de .273 con 69 jonrones y 389 carreras impulsadas para los Mets de Nueva York (2017-20), Cleveland (2021-23), los Dodgers de Los Ángeles (2023-24), Tampa Bay (2024), Cincinnati (2024), Washington (2025) y los Yankees.

El campocorto titular de los Yankees, Anthony Volpe, comenzará la temporada en la lista de lesionados mientras se recupera de una cirugía artroscópica el 14 de octubre para reparar el labrum en su hombro izquierdo. El panameño José Caballero, obtenido de Tampa Bay el 31 de julio, probablemente verá mucho tiempo en el campocorto hasta que Volpe regrese, probablemente no antes de mayo.