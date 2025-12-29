Soctt Boras, el más ganador

La última edición de la revista Forbes presenta el ranking de los agentes del deporte profesional que más dinero ganaron en 2025. El conocido Scott Boras lidera la lista por mucho, habiendo acumulado comisiones por US$244 millones durante ese período.

Dice el dato que, en total, sus 113 clientes profesionales jugaron por contratos que significan, entre todos, 4 mil 800 millones de dólares. ¿Y quién es el número uno de esos contratos? El dominicano Juan Soto, gracias a su pacto por 15 años y US$765 millones con los New York Mets.

Otros clientes sonoros de Boras incluyen a los peloteros Bryce Harper, Corey Seager, Anthony Rendón, y todos ellos firmaron pactos por al menos US$245 millones.

La “Boras Corporation” es una empresa fuerte en Newport Beach, California.

EL PERSONAJE: Scott Boras tiene 73 años de edad y fue pelotero profesional fracasado, jugando la segunda base, la tercera y en los jardines durante 4 años. Se dedicó a estudiar leyes, graduándose en leyes, y hace 30 años fundó su compañía.

Por su especialidad en béisbol, Boras ha captado un montón de estrellas, y entre los dominicanos figura Alex Rodríguez, quien estuvo con la compañía por un tiempo. Luego, Alex se fue cuando estaba negociando nuevo pacto con los Yanquis, la vez que logró 275 millones de dólares. A Boras le dicen el “Voraz”, pero es el mejor negociador del béisbol para los peloteros.

CURIOSA: Sobre el contrato de Juan Soto por 15 años, interesante resulta comprobar que el dominicano puede salirse del mismo luego de la Serie Mundial 2029. ¿Cómo así?

Resulta que luego de la campaña 2029 hay una cláusula que señala que Soto puede salirse del pacto, pero también los Mets pueden anular esa posibilidad agregando US$4 millones por cada una de las últimas 11 temporadas.

En cuatro de los primeros cinco años, Soto gana 51 millones, excepto en 2027, cuando el salario será de US$47 millones (parece que fue necesario para hacer un cuadre).

Pero en 2028 y 2029 será de 51 millones, y a partir del 2030 sube a 55 millones, si es que los Mets no lo dejan ir.

Es curioso esto porque, en términos globales, se está agregando US$44 millones en 11 años, que no luce tanto para un contrato tan oneroso de US$765 millones. Soto, de solo 26 años de edad actualmente, tiene campo abierto para ser humilde, simpático y dedicarse a la diversión de jugar béisbol. Felicidades para él y toda su familia.

Por cierto, entre los peloteros de Grandes Ligas en la actualidad es el soltero más codiciado y muchos preguntan quién es la afortunada que conquiste el corazón de Soto.

EL MVP: Este lunes emití voto de MVP para Bryan de la Cruz en el torneo de LIDOM. El jardinero de los Toros del Este tuvo una ofensiva premium, jugó todo el tiempo alcanzando 163 turnos, su promedio fue de .301 con 8 jonrones, 40 empujadas, OBP de .372 y OPS de .888. Excelente.

¿Saben cuándo fue la última vez que alguien remolcó 40 carreras en el actual formato de LIDOM? Fue Juan Francisco, en el torneo 2009-10, que empujó 42 para los Gigantes del Cibao.

¿Y cuál es su estatus en Grandes Ligas? En estos dos últimos años, De la Cruz no la está pasando bien. Debutó en 2021 y pasó sus cuatro primeros años con los Marlins de Miami.

En 2024 pasó a los Piratas y su cantidad de juegos ha sido limitada. Quedó libre y terminó con los Bravos de Atlanta en 2025, agotando solo 47 turnos.

Ahora habría firmado pacto de liga menor con los Filis de Filadelfia, a ver qué sucede en los entrenamientos. Él tiene 29 años de edad solamente, así que le queda tiempo de recuperación.

En esta fecha publicamos un reportaje de su vida: salió del sector Villa Duarte y dice que mientras sus compañeros gustaban del boxeo, él prefirió el béisbol.

ROUND ROBIN: En la actividad del lunes, el Escogido extendió su invicto a 3-0 con un triunfo de 4-2 sobre los Gigantes, que se colocan en 0-3… Son muchos los equipos que han iniciado así, con 0-3, y luego se han recuperado. Para este mes juegan los mismos clubes: Gigantes-Escogido en la capital; las Águilas van a La Romana.

Los Toros derrotaron 7-6 a las Águilas y quedaron solos en el segundo lugar. Las Águilas están en tercero con 1-2.