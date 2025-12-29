José Miguel Bonetti le desea suerte a Albert Pujols con las Estrellas

El director ejecutivo de los Leones del Escogido, José Miguel Bonetti, reaccionó este lunes a la firma de Albert Pujols con las Estrellas Orientales, anunciada el domingo, dejando claro que entre ambas partes no existe ningún tipo de ruptura, pese a la sorpresa que generó el acuerdo en el entorno del béisbol invernal dominicano.

Debido al vínculo de Pujols con los Leones - único equipo en Lidom con el que actuó como pelotero y dirigente-, la noticia generó interrogantes sobre el estatus de su relación con la franquicia roja, especialmente luego de que el propio Pujols anunciara, tras el título, que no continuaría como manager para enfocarse en su compromiso como capataz del equipo dominicano para el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Consultado sobre el tema, Bonetti aseguró que la relación personal y profesional con Pujols se mantiene intacta, al tiempo que le deseó éxito en esta nueva etapa con el conjunto oriental.

“Creo que es una buena contratación para las Estrellas. Albert es y siempre será mi amigo. En este y todos sus asuntos, espero que el buen viento lo guíe. Todo mi enfoque está en la 18 del año que viene”, expresó Bonetti.

Pujols condujo al Escogido al campeonato la temporada pasada, además de conquistar la Serie del Caribe, fue anunciado por las Estrellas para integrarse a la organización a partir de la próxima campaña, aunque aún no se ha definido el rol específico que desempeñará, ya sea como dirigente, gerente, asesor o ejecutivo.

La firma de Pujols con las Estrellas se produce en un contexto en el que se entendía que el extoletero estaría en una pausa dentro de la Lidom, tras su salida del puesto de dirigente del Escogido y de cara a su preparación para el Clásico Mundial.