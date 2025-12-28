Albert Pujols se une a las Estrellas Orientales para la próxima temporada

El equipo de béisbol profesional Estrellas Orientales le dio la bienvenida públicamente a su organización a Albert Pujols, un futuro inmortal del Salón de la Fama del Béisbol en Cooperstown, Estados unidos, y del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano.

Por medio a un despacho de prensa, el presidente de las Estrellas, ingeniero Miguel Feris, aseguró que se siente muy complacido de recibir en su organización “a una leyenda viviente del deporte rey entre los dominicanos”.

Feris manifestó que contar en las filas de su equipo con una figura “del renombre que en el seno del béisbol tiene Albert Pujols, por sí solo, significa mucho para nuestra organización, y para el béisbol profesional dominicano, del cual formamos parte”.

De igual manera, Feris señaló que “tener a nuestra disposición la sabiduría adquirida por la experiencia acumulada en una de las más ilustres carreras en la historia de las Grandes Ligas es una adición de incalculable valor para nuestra organización”.

Las Estrellas no dijeron el rol que desempeñará Pujols dentro de la organización e indicaron que lo harán saber más adelante.

Pujols tuvo una brillante carrera de 22 temporadas en las Grandes Ligas, con los Cardenales de San Luis y los Angelinos de Los Ángeles; en la cual disparó 703 jonrones de por vida (cuarto de todos los tiempos) y remolcó 2,218 carreras (segundo de la historia), mientras bateaba para .296, gracias a 3,384 imparables (décimo de todas las épocas).

Un ganador del premio Novato del Año (2001) y tres veces del premio Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, el 11 veces convocado al Juego de Estrellas se retiró como jugador en 2022, por lo que por sus registros solo espera cumplir los 5 años reglamentarios de retiro para ingresar a la boleta de elección para el Salón de la Fama de Cooperstown; una elección respecto a la cual se espera que ocurra en su primera oportunidad en la mencionada boleta.

Después de colgar los “spikes”, Pujols ha servido como asesor especial de los Angelinos de Los Ángeles, una herencia del que en su momento (2012) fuera uno de los más grandes contratos de la historia. También fue mánager campeón de la Liga Dominicana (temporada 2024-2025) y de la Serie del Caribe (2025), con los Leones del Escogido, en su única función como capataz de un equipo de béisbol profesional.

Pujols será el mánager del equipo dominicano que en marzo próximo participará en el Clásico Mundial de Béisbol.