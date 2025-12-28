Águilas logran su primer triunfo del round robin contra los Gigantes

El bateo de las Águilas Cibaeñas se dejó sentir en el Julián Javier al derrotar a los Gigantes del Cibao con marcador de 10-6, para de esa forma lograr su primera victoria del “Todos Contra Todos” 2025-26.

Con el triunfo, las Águilas ponen su récord en 1-1, igualadas con los Toros del Este, en la segunda posición, mientras que los Gigantes del Cibao se colocan con 0-2, en la última posición.

Cristhian Adames encabezó el ataque de las Águilas en la décima entrada que fabricaron cinco carreras que fueron determinante en la victoria del equipo visitante en entradas extras.

En la décima Aderlin Rodríguez cayó por la vía 6-3, Cristhian Adames empalmó doblete al prado derecho anotando el corredor fantasma Ezequiel Durán, Jerar Encarnación remolcó a Adames, Fernando Peguero entró como corredor emergente robándose la intermedia, y anotó con imparable de Vladimir Restituyo, Elih Marrero impulsó a Restituyo con doblete al prado derecho, boletos seguidos a Steward Berroa, Leody Taveras y Ezequiel Duran permitieron la quinta carrera de la décima entrada.

Los Gigantes anotaron su sexta carrera en la décima entrada en las piernas de Jorge Bonifacio como corredor fantasma que llegó a tercera con imparable de Francisco Mejía y Marco Hernández cayó por la vía 6-3 anotando Bonifacio.

El veterano Jimmy Paredes fue el serpentinero derrotado tirando un tercio de entrada cuatro bateadores, tres imparables y cuatro carreras permitidas.

Los Gigantes anotaron dos carreras en el cierre de la primera entrada luego de un out, Johan Rojas se embasó por error del left, Francisco Mejía remolcó a Rojas con doble al prado derecho, Marcos Hernández negoció boleto y Carlos Franco remolcó a Mejía con imparable al jardín derecho.

En la segunda entrada los Gigantes anotaron una carrera luego de dos outs, Gustavo Nuñez recibió transferencia e Ismael Munguia conectó doblete al prado derecho anotando Núñez.

En el inicio de la cuarta entrada las Águilas igualaron a tres carreras por banda fabricando tres anotaciones iniciando el episodio Ezequiel Durán con cuadrangular solitario por la verja del jardín izquierdo, Aderlin Rodríguez, Cristhian Adames y Jerar Encarnación ligaron sendos incogibles llenándose las bases Alberto Rodríguez forzó en segunda a Encarnación anotando Rodríguez, y Elih Marrero cayó con un elevado al right anotando Adames.

Las águilas se fueron arriba en el séptimo episodio después de un out, Elih Marrero ligó metrallazo al central. Steward Berroa negoció boleto avanzado los corredores por lanzamiento descontrolado, Leody Taveras remolcó dos carreras con imparable por el campocorto.

Los Gigantes anotaron una carrera en la octava entrada abriendo el episodio Johan Rojas con imparable al prado derecho avanzando a segunda por wild pitch, Luis García cayó por la vía 4-3 avanzado a tercera Rojas quien anotó con elevado de sacrificio al jardín derecho de Francisco Mejía.

Los mejores al bate por las águilas fueron Ezequiel Durán cuadrangular y sencillo,Cristhian Adames y elih Marrero doble y sencillo, Aderlin Rodríguez y Jerar Encarnación dos imparables, , Alberto Rodríguez, Leody Taveras y Steward Berroa, un sencillo cada uno

Por los Gigantes los más destacados fueron Ismael Munguia y Francisco Mejía doble y sencillo, , Gustavo Núñez dos incogibles , Johan Rojas, Carlos Franco, Kelvin Gutiérrez, y Leury García.