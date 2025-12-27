Leones del Escogido inician el Round Robin con paliza sobre Águilas

Una salida de calidad de Travis Lakins, cifras dobles en imparables y cuatro errores a la defensa de las Águilas Cibaeñas guiaron este sábado el triunfo de los Leones del Escogido por paliza 12-2 en el estadio Cibao, de esta ciudad, en el inicio de la postemporada de LIDOM.

Lakins (1-0) se alzó con la victoria luego de actuar en cinco entradas de una carrera, tres hits, cuatro ponches y dos bases por bolas.

El ataque de los campeones nacionales y del Caribe comenzó en el segundo acto ante Jorge Tavárez, a quien le llenaron las bases sin out. Jonathan Guzmán pegó un rodado por tercera, jugada en la que Cristhian Adames erró un tiro a primera, permitiendo que anotaran Raimel Tapia y Jorge Mateo, desde la antesala y la intermedia, respectivamente. Con corredores en posición anotadora, un incogible de Junior Lake al prado izquierdo produjo otras dos para los visitantes.

En la parte baja de ese capítulo, Aderlin Rodríguez conectó doble al bosque izquierdo, se estafó la tercera y anotó con elevado de sacrificio de Corey Joyce al jardín derecho.

El rally grande de los melenudos llegó en el cuarto, cuando Lake fue transferido y se robó la segunda, y Erik González también fue caminado, lo que provocó la salida del montículo de Yunior Marte, que fue sustituido por Jhordany Mezquita. Sócrates Brito se sacrificó con toque al lanzador, que cometió error en tiro a la inicial con el que Lake y González llegaron al plato y Brito pasó a la antesala para anotar con indiscutible de Yamaico Navarro al prado derecho.

En esa misma entrada, Tapia se embasó por fielder’s choice, se robó la intermedia y Mateo recibió boleto. Un error en tiro del receptor Webster Rivas a tercera tras un doble robo llevó a Tapia a la registradora y a Mateo a la antesala desde donde pisó la goma gracias a lanzamiento desviado de Carlos Peña tras pegar pelotazo a José Marmolejos.

La décima roja llegó con un cuadrangular solitario por parte de Navarro frente a Peña en el sexto inning. El batazo salió a 106 millas por hora por el jardín izquierdo, recorriendo una distancia de 354 pies. Posteriormente, los capitaleños sumaron otras dos rayitas, producto de tres imparables para totalizar 13 en el juego.

Tavárez (0-1) fue el lanzador derrotado al permitir cuatro anotaciones, tres de ellas limpias, en 1.1 episodios.

Por los melenudos, Navarro bateó de 4-2, con jonrón, dos producidas y una anotada; Lake, de 3-2, con dos empujadas, una anotada, dos boletos y una base robada; Mateo, de 3-2, con dos anotadas, una transferencia y dos bases robadas, y Tapia, de 5-2, con tres anotadas, y dos bases robadas. Por los aguiluchos, Aderlin Rodríguez bateó de 3-1, con doble, una anotada y una base robada, y Steward Berroa, de 3-1, con doble y anotada.

Con el triunfo, el Escogido tiene marca 1-0 y las Águilas de 0-1 en el Round Robin pautado a 18 partidos.

Los Leones jugarán este domingo su primer partido como dueños de casa en el Todos contra Todos cuando reciban a los Toros del Este a las 4:00 de la tarde en el estadio Quisqueya Juan Marichal.