Águilas y Leones parten como favoritos

La pelota dominicana, distinta a la mayoría de las ligas de béisbol, tiene su propio sazón.

Desde el draft de reingreso, las salidas de jugadores, la escogencia de importados en la final y la intensidad de unos fanáticos férreos, con comportamientos y costumbres que varían según la provincia del equipo de origen, todo forma parte de su encanto.

Sin embargo, uno de los mayores atractivos del torneo es la etapa de semifinales o round robin, como se le conoce. Se trata de un todos contra todos entre los cuatro mejores equipos de la serie regular, reforzados con jugadores provenientes de los dos clubes eliminados.

La segunda fase del campeonato comienza a finales de diciembre y se extiende durante todo el mes de enero. Al iniciar la campaña resulta difícil señalar un favorito claro, ya que no todos los equipos arrancan con suficiente material nativo o con un núcleo sólido bien definido.

En este round robin se pueden perfilar dos equipos con mayores posibilidades, sin que exista un favorito absoluto, pero con el material necesario para quedarse con la Corona Banreservas de la pelota dominicana: Leones del Escogido y Águilas Cibaeñas.

Leones del Escogido

Los Leones del Escogido parten por el carril interno en las semifinales. Aseguraron su boleto a la postemporada en la última fecha de la serie regular, tras una holgada victoria ante las Estrellas Orientales, finalizando con récord de 23-27. No obstante, son los actuales campeones y su tradicional eslogan, “los duros de matar”, respalda su condición de contendores.

Además, sumaron piezas importantes en el draft de reingreso. Reforzaron el bullpen con el importado Patrick Weigel y el zurdo Yefry Yan. A la ofensiva añadieron a Raimel Tapia, líder en promedio de bateo y hits, junto a Jorge Mateo y Michael De la Cruz.

En la rotación abridora se integran Radhames Liz y el mexicano José Urquidy, este último anunciado la mañana del viernes.

“Nosotros no tomamos nada por seguro. Nos preparamos para dar lo mejor y creemos mucho en el talento que tenemos aquí, así que cualquier opinión fuera de nuestro equipo es irrelevante. Nos gusta que nos subestimen; eso nos da más energía”, manifestó Carlos Peña, gerente general de los rojos, durante el primer día de entrenamientos.

Águilas Cibaeñas

Las Águilas, por su parte, presentan un matiz distinto. Dominaron la liga desde el primer día y mantuvieron la intensidad durante los 50 partidos de la serie regular. El talento nativo con el que iniciaron les otorgó una ventaja considerable, y luego continuaron su vuelo con sus figuras habituales.

Los santiagueros contarán nuevamente con Adael Amador, prospecto número tres de la organización de los Rockies de Colorado. También seleccionaron a Cristhian Adames en su primera escogencia, además de sumar a Óscar de la Cruz, Misael Tamárez, Yunior Marte, Carlos Belén y Andre Pérez.

La mala noticia para la novena amarilla es que no dispondrán de algunas de las “turbinas del inicio”, como Ángel Genao, Emmanuel Rodríguez y el receptor J.C. Escarra.

Aun así, el talento de las Águilas luce suficiente para pelear por el primer lugar de la pelota dominicana este año, tal como lo demostraron durante la fase regular.