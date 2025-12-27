Geraldo Perdomo se perderá los primeros cuatro partidos del Round Robin con Águilas

Las Águilas Cibaeñas no contarán con Geraldo Perdomo durante los primeros cuatro partidos del round robin, debido a un compromiso personal previamente programado por el jugador para finalizar el año fuera del país.

El campocorto informó a la gerencia aguilucha que tenía previsto un viaje familiar a Dubái, razón por la cual no estará disponible en la primera manga del “Todos contra Todos”, aunque ya confirmó la fecha de su regreso al equipo.

La ausencia del jugador fue confirmada al Listín Diario por el gerente general del equipo, Gian Guzmán.

Perdomo estará disponible para integrarse a las Águilas a partir del 2 de enero, cuando el round robin se reanude tras el receso de Año Nuevo, reforzando la defensa y la ofensiva del conjunto cibaeño.

En su lugar, el campocorto lo estará jugando Ezequiel Durán, mientras que Cristhian Adames, adquirido en el Draft de Reingreso, jugará en la antesala.

Perdomo debutó con los amarillos en los partidos finales de la serie regular, viendo acción en cuatro encuentros, en los que dejó una buena impresión ofensiva al batear para .300, con cuatro carreras remolcadas, dos dobles y una carrera anotada.

El campocorto de los Diamondbacks de Arizona viene de la mejor temporada de su carrera en las Grandes Ligas, consolidándose como una pieza clave tanto a la defensa como con el madero.

En la campaña 2025, Perdomo registró promedio de .290, con 20 cuadrangulares, 100 carreras empujadas, 98 anotadas, 27 bases robadas y .389 de OBP, números que le merecieron el Bate de Plata como el mejor jugador ofensivo de su posición en la Liga Nacional, y terminar cuatro en la votación para el Jugador Más Valioso.