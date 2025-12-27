De la Cruz y los Toros arrancan Round Robin azotando a los Gigantes

Bryan De La Cruz pegó cuatro hits, incluyendo dos dobletes, Gilberto Celestino y Jeimer Candelario remolcaron dos y el bullpen taurino se lució para comandar la victoria de los Toros del Este 11-3 sobre los Gigantes del Cibao, en el inicio del “Todos Contra Todos" en partido celebrado en el Estadio Francisco Micheli.

La ofensiva taurina explotó con 14 hits, cinco de ellos de doble mérito, siendo esta la 19ª vez en la temporada con cifras dobles en hits, además de que los brazos poncharon más de 10 por 16ª ocasión en el año.

El triunfo representa el primero de los Toros en esta etapa del Round Robin, igualando con los Leones como los equipos ganadores en la primera fecha, mientras para los Gigantes la primera derrota, al igual que las Águilas que cayeron en Santiago.

La victoria fue para el relevista taurino Anderson Severino (1-0, 0.00) lanzando un inning en blanco, de dos ponches, mientras al derrota fue para el abridor gigante Shane Greene tras permitir seis carreras y cuatro hits sin sacar de out en el encuentro.

Además de Severino, el bullpen taurino estuvo magistral combinándose para lanzar seis entradas en blanco, de apenas dos hits, una base por bolas y 10 ponches, en los brazos de Enyel De Los Santos; Anderson Severino; Miguel Castro; Yaramil Hiraldo; Greg Minier y Jhan Mariñez.