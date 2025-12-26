Shane Greene abrirá el primer partido Vs Toros

El dirigente José Leger anunció la rotación de lanzadores abridores de los Gigantes del Cibao para sus primeros tres compromisos en la fase del Todos contra Todos, confiando en brazos de experiencia para iniciar esta etapa decisiva del torneo.

Leger informó que el derecho Shane Greene será el abridor del primer partido, cuando los Gigantes enfrenten a los Toros del Este este sábado 27, en el estadio Francisco A. Micheli de La Romana, a partir de las 7:30 de la noche.

Para el segundo compromiso, pautado para el domingo 28, los Gigantes regresarán al estadio Julián Javier, donde el zurdo Steve Moyers tomará la pelota frente a las Águilas Cibaeñas, en un encuentro programado para las 5:00 de la tarde.

La rotación continuará el lunes 29, nuevamente en el estadio Julián Javier, cuando el derecho Daniel Mengden sea el lanzador abridor ante los Leones del Escogido, en partido señalado para las 7:30 de la noche.

Luego de la jornada del 30 de diciembre, la Liga Dominicana de Béisbol Profesional realizará la tradicional pausa de año nuevo, y la acción del Todos contra Todos se reanudará el 2 de enero de 2026.

Con esta rotación, anunciada por su dirigente José Leger, los Gigantes del Cibao buscan iniciar con buen ritmo la fase semifinal del campeonato.