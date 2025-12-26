Notas del torneo

La recién finalizada serie regular del béisbol dominicano deja para la historia dos hechos relevantes poco pregonados, uno positivo y otro negativo. En la pasada entrega resalté el positivo, Eloy Jiménez y Bryan De La Cruz habían logrado disparar cuatro jonrones en el estadio Francisco Micheli, sede de los Toros, cosa que no ocurría desde la campaña de 1983-84 cuando Jorge Bell alcanzó esa cantidad. Lamentablemente, ninguno de ellos pudo en los partidos restantes lograr el quinto que hubiese establecido una nueva marca en esa instalación.

El negativo fue protagonizado por el lanzador de los Gigantes Daniel Mengden que permitió le dispararan diez cuadrangulares. Algo semejante no ocurría desde el torneo de 1998-99 cuando Nerio Rodríguez del Escogido fue castigado con once batazos de vuelta completa. Solo otro lanzador ha aceptado cifras dobles de jonrones en los anales de estos certámenes. Pascual Pérez de Águilas en 1981-82 aceptó que un envío suyo fuera en diez ocasiones conectado con el vigor suficiente para que la bola pasara la barda. En volumen la cifra de Rodríguez es la marca, pero en proporción le pertenece a Mengden. Aquel completó 62 episodios en una temporada atípica en la que se volvió al antiguo formato de cuatro equipos y calendario de sesenta juegos, por causa de la desastrosa situación en que dejó los estadios de La Romana y San Pedro el paso del huracán George por el país. Esto obligó a que Estrellas y Toros cesaran y se jugara en tres estadios en vez de cuatro. Los diez jonrones permitidos por Mengden ocurrieron en 39 capítulos. Este permitió 2.3 cuadrangular por cada nueve episodios lanzados y Rodríguez 1.6. En el caso de Pérez, en el señalado año totalizó 105.2 entradas.

En otro orden, el nativo de Nicaragua Ismael Munguía de Estrellas Orientales, con promedio de .368, obtuvo la corona bateo. Ese porcentaje es el más alto en una campaña desde los .383 de Joaquín Arias en 2011-12 y a partir de 2008-09 cuando Pablo Ozuna disparó para .390, un miembro del equipo verde no ganaba ese liderato.

Más detalles de los resultados de la serie regular los compartiré en la próxima entrega.