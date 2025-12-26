Más de 650 niños participan en almuerzo navideño de la Fundación Juancito Sport

La Fundación Juancito Sport celebró su tradicional almuerzo navideño, impactando de manera directa a más de 650 niños y niñas del Distrito Nacional, pertenecientes a distintos clubes deportivos y disciplinas como vólleybol, béisbol, básquetbol y boxeo.

Como parte del programa, se realizó un reconocimiento especial a varios niños y niñas, destacados por su desempeño, disciplina y esfuerzo dentro de sus respectivas categorías deportivas, incentivando así los valores del deporte y la superación personal.

El evento contó con la presencia de los cronistas deportivos José Antonio Mena, Rafael Díaz y César Marchena, así como con la conducción de Teffy Matos y Mario Nova, quienes aportaron dinamismo y cercanía a la actividad.

Este almuerzo fue encabezado por Richard de los Santos, Bryan de Rojas y Jhondelle de los Santos, presidente, vicepresidente y secretario, respectivamente, de la fundación. El evento se realizó en coordinación con la Asociación Dominicana de Vóleibol del Distrito Nacional, encabezada por su presidente Ángel Rivas, reafirmando la importancia del trabajo conjunto entre instituciones para el desarrollo integral de los jóvenes atletas.

La Fundación Juancito Sport resaltó que, como marca e institución, continúa apoyando la sana recreación y el deporte en toda su dimensión, manteniendo un compromiso ininterrumpido por más de 25 años con la niñez, la juventud y el fortalecimiento del deporte dominicano.