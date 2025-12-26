Gigantes apuestan a su "temible" ofensiva en el round robin

Los Gigantes del Cibao llegan al round robin como uno de los equipos más en forma del torneo, luego de una temporada regular marcada por los altibajos.

El conjunto nordestano inició la campaña con un preocupante récord de 0-5, luego logró cierta estabilidad, pero durante gran parte del calendario se mantuvo entre la cuarta y quinta posición, e incluso en el sótano de la tabla.

A finales de noviembre, los Gigantes parecían encontrar el rumbo tras encadenar una buena racha que los llevó durante varios días al tercer puesto. Sin embargo, el inicio de diciembre volvió a golpear al equipo con seis derrotas consecutivas, situación que para muchos sentenciaba una eliminación por segundo año seguido.

Contra todo pronóstico, cerraron la regular con siete triunfos en sus últimos ocho partidos, asegurando el pase al round robin en el tercer puesto clasificatorio.

Esa posición resultó clave en el Draft de Reingreso, permitiéndoles seleccionar al mejor receptor disponible y uno de los más productivos de la liga, Francisco Mejía.

“Nosotros pasamos la temporada completa sin un receptor que aportara ofensiva consistente. Francisco Mejía nos da más balance en la alineación, puede batear en el medio del lineup a ambos lados del plato y era realmente la primera opción de nosotros”, afirmó Jaylon Pimentel, ejecutivo de los Gigantes.

A la ofensiva se suman también el líder de bateo de la liga, Ismael Munguía, y el versátil Gustavo Núñez, dos piezas que, según Pimentel, elevan considerablemente el nivel del conjunto.

“Honestamente no pensábamos que Munguía iba a estar disponible tan lejos como una cuarta ronda, fue imposible dejarlo pasar. Y Gustavo Núñez es un pelotero con mucha experiencia en playoffs, que cuando llega esa etapa tú no lo quieres ver en contra”, señaló.

Para este sábado se espera el debut de Noelvi Marte, jugador de Grandes Ligas que reforzará el corazón del lineup.

“Noelvi tiene alrededor de una semana practicando con el equipo. Desde el principio se estaba preparando para el round robin y va a cumplir su palabra”, confirmó Pimentel.

En cuanto al pitcheo, los Gigantes optaron por fortalecer el bullpen, confiando en que su rotación abridora cerró bien la temporada.

“Daniel Megden, Steve Moyers y Shane Greene tuvieron muy buenas salidas al final, creemos en ellos, aunque seguimos buscando opciones en otras ligas”, explicó el ejecutivo.

El relevo fue reforzado con brazos como Luis Frías, Neftalí Feliz y Ofreidy Gómez, quienes se unirán a un bullpen que ya cuenta con Anderson Pilar, Fernando Abad, Jimmy Cordero, entre otros.

“Era claro que íbamos a reforzar el bullpen. La experiencia de Neftalí, el brazo probado de Luis Frías y lo que puede aportar Ofreidy nos dan mucha profundidad”, concluyó Pimentel.

Posible alineación

1- Ismael Munguía DH

2- Johan Rojas CF

3- Luis García Jr. 2B

4- Noelvi Marte LF

5- Francisco Mejía C

6- Marco Hernández 3B

7- Nomar Mazara 1B

8- José Sirí RF

9- Gustavo Núñez 2B