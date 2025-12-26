Unos fortalecidos Leones inician round robin buscando el bicampeonato

Los Leones del Escogido encaran el inicio del round robin con la mira puesta en el bicampeonato, luego de una temporada regular en la que hubo más sombras que luces, pero cuyo desenlace terminó siendo alentador.

El conjunto rojo logró su clasificación en el último día del calendario, saliendo airoso de una campaña marcada por la irregularidad.

Durante gran parte del torneo, el Escogido se mantuvo peleando por el último boleto al todos contra todos, e incluso fuera de la zona de clasificación en varios tramos, situación que obligó a la gerencia a realizar ajustes de cara a la etapa semifinal.

El principal dolor de cabeza para los melenudos fue el pitcheo, especialmente el relevo. El conjunto terminó como penúltimo de la liga en efectividad de bullpen con 4.11.

Esa falencia fue atacada directamente en el Draft de Reingreso, donde sus dos primeras selecciones fueron brazos para el final del juego: Patrick Weigel y Jefry Yan, proyectados como cerrador y preparador de mesa, respectivamente.

El dirigente Carlos Peña expresó confianza plena en esa reconstrucción del relevo.

“Nos sentimos muy capacitados, capaces de hacer el trabajo. Nos sentimos listos para enfrentar el round robin y pudimos fortalecernos en el relevo que era una de las áreas que queríamos mejorar”, dijo Peña al Listín Diario.

Además del bullpen, los Leones apuntalaron su rotación abridora con la selección del veterano derecho Radhamés Liz y la firma del mexicano José Urquidy, lanzador con experiencia en Grandes Ligas y que viene de una destacada temporada en la liga mexicana.

“Tenemos todas las herramientas necesarias de seguir marchando hacia adelante. Estamos detrás de alcanzar nuestra meta, que es ganar el campeonato, pero sabemos que eso es día a día, paso a paso”, añadió el gerente.

Si algo brilló un poco para el Escogido durante la regular fue su ofensiva, que, aunque por momentos lució inconsistente, en diciembre fue la mejor alineación del torneo, liderando la liga en promedio de bateo (.281), OBP (.367), SLG (.416) y OPS (.783).

A ese ataque se sumó el líder en hits del campeonato, Raimel Tapia, tomado en el Draft de Reingreso tras convertirse en el primer bateador con más de 70 imparables en una temporada desde Anderson Hernández en 2008-09.

“Tapia le da un impacto tremendo al lineup, es un bateador que cambia completamente la alineación y la vuelve más poderosa”, valoró Peña.

Situación de Héctor y Yainer Díaz

Sobre Héctor Rodríguez y Yainer Díaz, el gerente explicó que ambos siguen en evaluación.

“Con Héctor estamos haciendo todo lo posible para gestionar el permiso. En el caso de Yainer es una situación de salud, día a día, y hay que asegurarnos de que esté saludable para que pueda volver”, indicó.

Sobre alguna integración de peloteros de Grandes Ligas, Peña reiteró que todos son bienvenidos, aunque no quiere depender de ellos.

“Son posibilidades todos, pero no me gusta depender de eso. Yo estoy muy enfocado en lo que tenemos ya, y creo muchísimo en estos muchachos”, concluyó, al referirse a nombres como Junior Caminero, José Ramírez, Julio Rodríguez y Starling Marte.

posible alineación

1- Junior Lake CF

2- Raimel Tapia LF

3- Sócrates Brito RF

4- Yamaico Navarro DH

5- José Marmolejos 1B

6- Erik González SS

7- Jorge Mateo 2B

8- Michael De La Cruz C

9- Jonathan Guzmán 2B