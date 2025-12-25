¿Favoritos para la serie final?

Este sábado comienza el largo round robin de la pelota invernal dominicana, edición 2025-26. La final del torneo pasado ocurrió entre Escogido-Licey, proclamándose los Leones luego de una sequía de 8 años.

En esta oportunidad, Licey queda fuera del round robin por vez primera en 6 años, haciendo compañía a otro equipo duro en semifinales en los últimos tiempos, las Estrellas Orientales. El récord de ambos clubes en la regular fue sorpresivamente negativo: Licey con 21-29 y los verdes con 22-28. Cuatro equipos tuvieron marcas negativas en ganados y perdidos, lo cual es poco usual en Lidom.

Este sábado, en la apertura, el Escogido visitará a las Águilas en Santiago, y los Gigantes van a La Romana contra los Toros. El domingo, también en horas de la tarde, los Toros visitan al Escogido y las Águilas van a San Francisco de Macorís.

¿Quiénes pasarán?

¿Cuáles son los favoritos para ir a la final? Una mirada a la capacidad de cada club siempre es pertinente, tomando en cuenta que los equipos pueden sufrir ausencia o partida de jugadores durante las 3 semanas del evento. Algunos porque son detenidos por MLB, otros porque firman con clubes de las ligas asiáticas.

Los “refuerzos” escogidos en el “draft de reingreso” por cada club siempre son un misterio, pues el rendimiento de cada quien no es predecible. Algunos ayudan, otros fracasan por completo, y los resultados se repiten una y otra vez.

En el round robin del año pasado, por ejemplo, hubo excelentes actuaciones de Christian Adames. El jugador gustó a la afición azul, quienes lo firmaron de inmediato, pues iba a la agencia libre. Ahora, Adames experimentará con las Águilas como refuerzo.

ÁGUILAS: escogieron 6 jugadores, como todos los demás, con la especial nota de que solo Adames es bateador; los 5 restantes son lanzadores y, naturalmente, refuerzan ese departamento notable por abundancia y calidad. Las Águilas ganaron la regular con 32-17, pero hay preocupación por esos predios porque tuvieron marca negativa en el mes de diciembre (9-10). De todas formas, el equipo cumplió su cometido de tener un camino fácil bajo la nueva administración: el jefe de operaciones René Francisco y su gerente Gian Guzmán, más el mánager Luis Pipe Urueta.

TOROS: El representante del Este se coló en segundo lugar desde el principio, bajo el mando del nuevo mánager Víctor Estévez. Mantuvieron firme esa posición y terminan con 27-22, listos para la pelea. Este club tenía cuatro años seguidos fuera del round robin, y es notable la buena actuación de ahora. Tienen talento repartido por todos lados, y significa la primera vez en tres años que avanzan bajo la gerencia general de Jesús Mejía. Ellos tienen 3 coronas en la liga (nacieron en 1983-84), y la última sucedió en 2019-20 con el boricua Lino Rivera de mánager.

GIGANTES: De los cuatro clasificados, fue el club de más agonía en las dos últimas semanas, y el mánager José Leger lo sabe muy bien. Cuando entró al mes de diciembre tenían 16-15; en diciembre tuvieron 8-11, pero le ganaron los dos juegos finales al Licey, terminando con 24-26. Leger está estrenándose como dirigente del equipo y tal vez se haya ganado un regreso en octubre próximo.

ESCOGIDO: El nuevo mánager Ramón Santiago está entusiasmado con su clasificación. Tomó las riendas del equipo en lugar del boricua Alex Cintrón en fecha 1.º de diciembre y tuvo récord personal de 10-9. El Escogido tuvo 23-27, válido para el cuarto lugar. Vale decir que en un momento al jefe de operaciones, José Miguel Bonetti, no le tembló el pulso para provocar el cambio de dirigente, y el resultado fue positivo. Cintrón tuvo 13-18.

¿Cuáles van a la final? Escoja usted sus favoritos. La Lidom es difícil de predecir; es volátil e inestable.

NOTAS DE MLB.-

Los Mets de Nueva York no le tuvieron paciencia al último hijo de Vladimir Guerrero Jr., firmado en 2024 por 117 mil dólares más una beca de 60 mil dólares. Se llama Vladi Miguel, batea a la zurda y es jardinero, y jugó par de años en la Dominican Summer League. Su bateo de dos temporadas ronda un promedio de .200, y lo dejaron libre. Hay otros dos Vladi en acción: uno llamado Pablo Guerrero (pertenece a Texas y este año jugó nivel Clase A). El otro se llama Vladimir Jr., es de Toronto y tiene contrato de US$500 millones.

Los Piratas de Pittsburgh firmaron hace dos días al inicialista Ryan O’Hearn, ex de los Orioles y ex de los Padres de San Diego. Es buen jugador y puede conectar bien de vez en cuando.

Los Atléticos (de Sacramento) firmaron a su jardinero izquierdo Tyler Soderstrom por 7 años y US$80 millones. Este joven tuvo 25 jonrones y 93 empujadas en 2025, y es buena decisión del equipo.

NOTA ESPECIAL: Alguien pregunta por qué ningún club escogió a Ronny Mauricio en el draft de reingreso. No estaba disponible y hubiese sido una gran adquisición. Tampoco pusieron interés en Robinson Canó, quien sí estaba inscrito. Emilio Bonifacio no se inscribió.