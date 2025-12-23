Nochebuena sin Licey

Créalo o no, cuando el Licey es eliminado de alguna contienda de LIDOM, esa se convierte en una gran noticia. No sucedió así en la final del año pasado cuando los azules perdieron la final ante el Escogido, en un 7mo encuentro de gran calibre porque fueron subcampeones.

Pero, eliminar al Licey del Round Robin es algo trágico para esa fanaticada, que no lo entiende ni lo acepta, y desde ya están pidiendo que rueden cabezas. Las “cuerdas” de la oposición toman un gran espacio, pues con una desgracia azul tan notable todos se aprovechan.

Los cálculos también incluyen asuntos comerciales. El Round Robin no tendrá los estadios a casa llena en los 6 partidos que hubiese tocado ante las Águilas. Bajará la publicidad, la venta de comidas y bebidas, de souvenirs y de todo. Un “duro golpe” a la economía de la pelota.

También, está el Escogido, pero no el Licey, y eso significa que a nivel del Estadio Quisqueya Juan Marichal no habrá los 12 juegos que celebrarían los azules ante sus tres supuestos rivales. Esa es una gran merma en la economía, pero es la realidad y debe aceptarse.

Y lean estos datos: la última vez que el Licey quedó fuera de clasificación para semifinal fue en el torneo de la pandemia, 2020-21, y de eso hace seis años. Eso incluye que en este período estuvieron en la final tres veces seguidas y ganaron dos coronas.

Y algo más: en 26 años, desde el 2000 hacia acá, el Licey ha estado ausente de semifinales 7 veces, teniendo una alta presencia de un 74%, algo muy notable.

LOS JEFES: Digamos que desde ya los fanáticos liceístas, incluyendo muchos periodistas, cuestionan el trabajo del gerente general Audo Vicente y del mánager Gilbert Gómez. Como es natural, echan toda la culpa a ellos dos, y toman muy poco en cuenta el bajo rendimiento de muchos peloteros claves.

Audo ha sido un gerente muy exitoso, incluso ganador de las dos coronas más recientes y armador de las tres finales. Y Gilbert fue campeón el año antepasado y estuvo en la final del torneo pasado. Sus logros están ahí, y es natural que de vez en cuando tengan un año malo.

Los Tigres podrán hacer sus evaluaciones internas; a veces los resultados técnicos incluyen también anticonductas y líos personales, aquellos que no salen a relucir a los medios, pero que originan decisiones contundentes.

LAS ESTRELLAS: Otro caso interesante está relacionado con las Estrellas Orientales, que también se quedan fuera luego de estar muy activos en tres de los últimos cuatro campeonatos. En tres de ellos asistieron a la final perdiendo ante los Gigantes la primera vez, y otras dos veces frente al Licey. (Los mánagers contrarios de esas finales son muy conocidos: Luis –Pipe– Urueta con los Gigantes, José Offerman y Gilbert Gómez del Licey).

Un tramo muy negativo para las Estrellas de este año fue cuando perdieron 8 corridos, y más adelante llegó la despedida del mánager Fernando Tatis cuando criticó duramente a los peloteros en una entrevista radial. Carlos Paulino, antiguo receptor de LIDOM, tomó las riendas y terminó, con resultado de eliminado, y su récord fue de 9-10, mejor que Tatis con 13-18. La marca final fue de 22-28 para el 5to puesto.

Ahora el club tendrá que decidir mánager para el siguiente torneo, e igualmente chequear cómo quedan las cosas con el debutante gerente general Ángel Ovalles, el exaguilucho. ¿Seguirá Ovalles y vendrá una figura nueva?

NEGATIVO: Otro dato relevante de gran importancia es que al final la tabla de posiciones tuvo 4 equipos con récords negativos. Eso ha sucedido varias veces, siendo la última vez en 2019-20; esta estadística es válida desde los tiempos en que empezó la expansión de la liga de 4 a 6 equipos, en el torneo 1983-84.

En este último evento, los Toros quedaron en primer lugar con 34-16, una de dos veces en que un equipo ha ganado esa cifra de juegos en calendario de 50 partidos. ¿La otra vez? El Licey de 2022-23.

ASISTENCIA: Estuvo floja durante la serie regular, y ahora, los equipos tendrán que emplearse bien a fondo para llevar fanáticos, al menos en la primera fase. En el Round Robin cada equipo celebra 18 partidos, 6 contra cada rival. Eso significa que con frecuencia no habrá béisbol en la capital.

EL DRAFT: Este mediodía, creo que vía Zoom, se celebra el llamado “Draft de Reingreso”. Los cuatro clasificados cogen refuerzos de Licey y Estrellas, cada cual puede captar 6, deben ser un mínimo de 3 nativos y un máximo de 3 importados. Estos “refuerzos” cambiarán el rostro de algunos clubes. El RR inicia el sábado.