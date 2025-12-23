Leones del Escogido comienzan la venta de abonos para el Round Robin

Los campeones nacionales y del Caribe, Leones del Escogido, dieron apertura a su venta de abonos para el Round Robin 2025-26, que comenzará en una fecha que pronto será confirmada por la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.

Los precios para los nueve partidos del Escogido como dueños del estadio Quisqueya Juan Marichal serán de RD$25,200 en palcos corporativos; RD$15,300 en palcos A; RD$10,800 en palcos AA; RD$6,300 en palcos AAA y RD$7,200 en preferencias.

La compra y renovación de abonos puede realizarse a través de escogido.uepatickets.com, donde podrán hacerlo desde cualquier lugar. También se pueden adquirir los abonos de manera física en cualquier punto de venta de Uepa Tickets y en el estadio Quisqueya.

El Escogido y Uepa Tickets también tienen un servicio de atención personalizada, en el 809-620-8372, extensión 2002. También pueden llamar a la boletería del estadio al 809-616-1224, extensión 104.

Los fanáticos de los 17 veces campeones nacionales que se abonaron en la serie regular tendrán reservados sus asientos hasta el 26 de diciembre a las 6:00 de la tarde, fecha límite para asegurar la misma butaca de la etapa anterior.