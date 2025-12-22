Jorge Polanco, con muy poca experiencia en primera base, dispuesto a jugarla con los Mets

La experiencia de Jorge Polanco en la primera base se reduce a un lanzamiento, cuando Wilmer Flores de San Francisco conectó un sinker con el extremo de su bate hacia el jardín derecho en la novena entrada de un juego empatado el 6 de abril pasado.

“Es como siempre dicen, cada vez que entras al juego, la pelota siempre te encuentra”, recordó Polanco a través de un traductor el lunes. “Cuando la pelota fue golpeada, pensé que venía directamente hacia mí”.

El hit de Flores estaba demasiado hacia la segunda base para que Polanco tuviera una oportunidad y le dio a San Francisco una victoria por walk-off sobre Seattle.

La primera base parece ser la posición principal de Polanco el próximo año como reemplazo de Pete Alonso, tras la decisión de Polanco de firmar un contrato de dos años y 40 millones de dólares con los Mets.

“Estaba ofreciendo mis servicios a los equipos como primera base, segunda base, tercera base, así que cuando los Mets preguntaron si podía hacer eso, jugar un poco de primera, jugar un poco de tercera, definitivamente estaba dispuesto a hacerlo”, dijo Polanco en una conferencia de prensa por Zoom.

Alonso, un favorito de los fanáticos y cinco veces All-Star, dejó a los Mets como agente libre por un contrato de cinco años y 155 millones de dólares con Baltimore.

Cuando se le preguntó si espera que la primera base sea su posición principal, Polanco respondió: “Eso creo... Me dijeron que jugaría una buena cantidad de primera base, pero que también podría estar rotando”.

Un bateador ambidiestro de 32 años que ha bateado .260 contra derechos y .270 contra zurdos, Polanco fue All-Star en 2019 y estableció sus mejores marcas personales tres años después cuando logró 33 jonrones y 98 carreras impulsadas.

Fue principalmente un campocorto hasta 2020 y luego un segunda base de 2020 a 2024. El año pasado, comenzó principalmente como bateador designado para los Marineros, quienes estuvieron a una victoria de su primer viaje a la Serie Mundial.

El entrenador de banca de los Marineros, Manny Acta, y el entrenador de infield, Perry Hill, se acercaron a Polanco este año para prepararlo para jugar en la primera base.

“Fue muy fácil porque ya había hablado con mi agente sobre comenzar a trabajar en la primera base y tratar de convertirme en un jugador de béisbol más versátil”, dijo Polanco. “Así que cuando nos acercamos a ellos, esencialmente se estaban acercando a nosotros al mismo tiempo. Así que fue realmente fácil y una transición muy fluida”.

Polanco bateó .265 con 26 jonrones, 78 carreras impulsadas, 30 dobles y un OPS de .821 en 138 juegos para Seattle la temporada pasada, su segunda con los Marineros después de una década con Minnesota.

Aunque no llegó a comenzar en la primera base, encontró invaluable el trabajo con los entrenadores.

“La mayor diferencia es la posición en la que te colocas para recibir los pickoffs”, dijo. “Esa fue la transición más difícil para mí porque es muy diferente de cuando estás jugando en el medio del infield. Pero creo que con mi experiencia jugando segunda, short, tercera, me permite ser un atleta y creo que mi atletismo me ayudará mientras juegue en la primera base.”