Grand slam de Julio Carreras lleva a Gigantes al tercero

Julio Carreras disparó un grand slam que coronó una sexta entrada de seis carreras y los Gigantes del Cibao derrotaron 13-9 a los Leones del Escogido este domingo, en el torneo 2025-26 de la Liga Dominicana de Béisbol (LIDOM), dedicado a Juan Marichal y en opción a la Copa Banreservas.

Con el triunfo, los Gigantes lograron su segunda victoria consecutiva y amanecieron en el tercer lugar del standing con marca de 22-26, detrás de los ya clasificados Águilas Cibaeñas (32-16) y Toros del Este (26-22), cuando restan dos días para concluir la serie regular.

Carreras conectó el octavo cuadrangular con las bases llenas de la temporada en LIDOM, al castigar una slider de 83 millas por hora del relevista Henry Sosa, que desapareció por la pared izquierda a una distancia estimada de 398 pies, sin outs y con conteo de 1-1.

Fue el primer jonrón con las bases congestionadas de un jugador de los Gigantes desde que Kelvin Gutiérrez lo lograra el 27 de octubre frente a las Estrellas Orientales, en San Francisco de Macorís.

Steven Moyer lanzó 3.2 entradas en las que permitió seis imparables y dos carreras limpias, con un ponche y un cuadrangular permitido, enfrentando a 16 bateadores.

El triunfo correspondió al colombiano Tayron Guerrero (1-0), quien trabajó en la sexta entrada, enfrentando a dos bateadores, otorgando una base por bolas y registrando un out.

Ángel Sánchez abrió por los Leones y en dos episodios permitió tres hits y dos carreras limpias, con una base por bolas, dos ponches y un jonrón.

La derrota fue para Diógenes Almengó (0-1), quien no pudo sacar outs en la sexta entrada y permitió tres carreras limpias, un hit y una base por bolas.

La serie particular entre ambos equipos fue ganada por los Leones 6-4, que continúan dominando el historial histórico con marca de 165-136.

Por los Gigantes:

Luis García Jr. bateó de 5-2, con una anotada y una remolcada; Deyvison De los Santos de 4-2, con dos anotadas, dos dobles, dos remolcadas y una base por bolas; Marco Hernández de 4-1, con dos anotadas y boleto; Nick Torres de 3-1, con doble, una remolcada, dos anotadas y base por bolas; Carlos Jorge de 5-2, con cuadrangular y tres remolcadas.

Por los Leones:

Junior Lake se fue de 5-3, con una anotada; Erik González de 5-2, con anotada; Sócrates Brito de 4-3, con tres anotadas y una remolcada; Yamaico Navarro de 3-2, con doble, jonrón, tres remolcadas, tres anotadas y dos boletos; José Marmolejos conectó doble remolcador.

Panorama clasificatorio

Tras la jornada dominical, Águilas Cibaeñas y Toros del Este aseguraron su clasificación, mientras Gigantes del Cibao (22-26), Estrellas Orientales (22-27) y Leones del Escogido (22-27) se mantienen empatados en la lucha por el último boleto, con los Tigres del Licey (21-27) a dos juegos de distancia.

Este lunes; las Águilas Cibaeñas van a La Romana (5:00 pm); Tigres del Licey a San Francisco de Macorís (7:00 pm) y las Estrellas Orientales a Santo Domingo (7:15 pm).