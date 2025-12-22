Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Béisbol

estadio Quisqueya

Baja probabilidad de lluvia para esta noche en predios del Quisqueya

Imagen del estadio Quisqueya Juan Marichal con la lona colocada durante lluvias ocasionadas por la incidencia de la tormenta Melissa en el país.

Redacción Listín DiarioSanto Domingo, RD

"La lluvia no daña mi fiesta", dirían Leones del Escogido y Estrellas Orientales, tomando en cuenta que con un triunfo destaparían champaña.

Luego de una tarde de fuertes lluvias, el Instituto Dominicano de Meteorología informó al Listín Diario que las probabilidades de precipitaciones disminuirán a medida vaya llegando la noche.

Se espera que todavía a las 7:30 de la noche el porcentaje de lluvia sea de solo 15%, a las 8:00 baja a 10%, y ya para las 9:00 es cero.

Por tema del calendario, una suspensión de esta noche significaría jugar un partido el 24 de diciembre, quizás al mediodía, puesto que este 23 los Tigres del Licey recibirán a los Gigantes del Cibao.

Redacción Listín Diario

