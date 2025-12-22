Los 10 hechos destacados de MLB

s fin de año y dentro de 9 días el mundo estará dando la bienvenida al 2026 . Les comento un trabajo de MLB sobre los hechos más importantes de la temporada 2025, de acuerdo a un panel de periodistas. Es interesante el enfoque pues se trata de una mezcla de acontecimientos, proezas, y también hechos que se inscrustaron en la historia.

Aquí los comento, pero no en el mismo orden de MLB,lo hago en forma indiscriminada.. Mientras se deciden los dos puestos finales para el round robin de Lidom).

JUGADOR DEL AÑO: Ese título corresponde a Shohei Ohtani , el gran atleta de los Dodgers de Los Angeles, quien estuvo brillante en todo sentido. En su campaña regular, Ohtani pasó de los 50 jonrones por segundo año seguido (55), remolcó 102 carreras en varios renglones. No fue superbo en su pitcheo porque estaba regresando de una operación Tommy John, y lanzó poco. Sin embargo, en su partido de la serie de campeonato de la Liga Nacional ante Milwaukee tiró 6 ceros, ponchó 10 y pegó trío de jonrones, algo insólito y extraordinario. Ganó su tercer título MVP seguido y cuarto en su joven carrera.Un tipo para la historia.

EL EQUIPO: Los Dodgers fueron el club del año ,ganaron la serie mundial por segunda campaña seguida, lo cual no ocurrìa desde el término del pasado siglo, un período de 25 años. Cierto que ellos invierten mucho dinero, pero también meten más de 50 mil fanáticos a su estadio, y se han convertido en una dinastìa de los tiempos. Tremendo club, y siguen fortaleciéndose.

El CATCHER: Gran impacto causó Cal Raleigh, el receptor de los Marineros de Seattle, con sus 60 jonrones y 124 empujadas. Se metió en varios records de la historia, y llevó al equipo a ganar la división Oeste por vez primera en 24 años. Muchos lo indicaron para el MVP de la Liga Americana, pero los números de Aaron Judge pudieron màs y quedó en segundo lugar.Sin embargo, Raleigh obtuvo 13 votos por 17 de Judge.

EL JUEZ: Nuevamente Aaron Judge volvió a actuar en màs de 150 partidos, lo cual siempre es meritorio pues eso significa que se lesiona poco. Y màs encomiable, tomando en cuenta que en su defensa es muy agresivo, con buenos resultados. Judge ganó el MVP por segunda campaña corrida, gracias una actuación de 53 jonrones, 114 empujadas, líder en bases por bolas con 124, y también líder en bateo con .331, en OBP con .457, y OPS con 1,144.. Dicen algunos que es el mejor jugador del beisbol en estos momentos, pero esos honores irían más al fenómeno Ohtani. .

SORPRESA: Los Azulejos de Toronto fueron últimos de la División Este Liga Americana en 2024 , pero regresaron en 2025 para ganar el grupo y llegar hasta la serie mundial….. Cuando entraron al 6to. juego, en su casa, tenían ventaja de 3-2, y necesitaban un solo triunfo para coronarse. Solo que perdieron ese y el siguiente partido, cuando los Dodgers les arrebataron la corona. El equipo, además, le dio contrato de 500 millones a su principal jugador, Vladimir Guerrero Jr. Dicen que el equipo viene “duro” en 2026.

NUEVA FIGURA: Al final, les comento el surgimiento de una nueva figura del beisbol, juega primera base, mide 6 pies 5 pulgadas, 22 años, y se llama Nick Kurtz. Este muchacho , de los Atlèticos , tuvo un juego de 4 jonrones y en total despachò 36 en 117 juegos. Anotenlo por ahí.

NOTAS DE MLB.-

.- Una postalita de Shoehei Ohtani fue vendida en subasta por US$3 millones de dólares, cosa que por aquí, en nuestra cultura, no se entiende mucho.. ¿Para què invertir tanto dinero en una tarjeta de un pelotero, què se hace con ella?. Imagino que la guardaràn para venderla cuando Ohtani vaya al Salon de la Fama luego de su retiro.

.-Los Mets siguen moviendo ficha ,.Ahora envían al utility Jeff McNeil a los Atlèticos a cambio de personal joven..¿Cuál es el plan?.. Parece que continuaràn los movimientos..

.-Los Medias Rojas de Boston siguen moviéndose, adquieren al venezolano Wilson Contreras para que juegue la primera base. Eso pone en dudas el futuro inmediato de Triston Casas, a quien de seguro cambiarán.

.- SERIE CARIBE: Me informa el Lic. Juan Puello, comisionado de beisbol del Caribe, que Panamà està invitada al próximo clásico en Guadalajara, y que están esperando la decisión de Venezuela si irá o no.. Pudieran invitar a dos equipos de la liga mexicana, campeón y subcampeón.