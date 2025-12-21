Recta final de Lidom en modo "Nochebuena"

La LIDOM entra en modo “Nochebuena”, nada está servido. Las fechas más importantes en la pelota dominicana aún están por venir, así como la cena navideña.

“En la mesa del 24” siempre hay platos que son seguros: el cerdo asado, los pasteles en hoja, entre otros… en el béisbol invernal, ese espacio ya lo tomaron las Águilas y los Toros, quienes están seguros en el “compartir de round robin”.

Los cibaeños y romaneses son los únicos que tienen récord por encima de 500 en este tramo final. Las Águilas tienen 31-16, mientras que los taurinos llevan 26-22.

Sin embargo, los cuatro restantes “son el moro de Nochebuena”, todos juntos. Los Leones, Estrellas Gigantes y Tigres tienen una lucha hasta el último partido para ingresar al segundo tramo de la pelota dominicana.

Las Estrellas, Leones y Tigres cayeron la tarde del pasado domingo en sus respectivos encuentros. Los verdes iban ante las Águilas, el Escogido vs. Gigantes y los azules se midieron a los Toros.

Con una tabla de posiciones sin espacio, el triunfo de los Gigantes ante los melenudos los colocó en el tercer puesto, por encima de Estrellas y Tigres. Lo interesante de este caso es que, antes del resultado, los de San Francisco estaban en el sótano igualados a los bengaleses.

De película

Para poner más presión, este lunes los escarlatas recibirán a las Estrellas y los Tigres viajarán al Julián Javier, casa de los Gigante.

Este resultado es esencial para definir los cuatro equipos que pasarían a la postemporada.

El ganador entre Estrellas y Leones pasaría a la siguiente fase ya que obtendría 23 victorias.

Sin embargo, a los Gigantes y Tigres les resta dos partidos entre ambos.

Si los Gigantes dividen con los azules, acompañarían al ganador entre los verdes y los rojos.

En caso de que los Tigres salgan victoriosos en ambos partidos, acompañarían al ganador de la capital durante el choque del martes.

En todos los escenarios, no está previsto que se juegue un partido extra que, si se jugase, sería el miércoles 24, antes de que se destape el ponche y se cocine el cerdo.