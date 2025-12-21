Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Béisbol

béisbol

Liberato lidera el triunfo de los Toros sobre el Licey

El equipo de La Romana le propina un duro golpe a las aspiraciones de clasificación del combinado azul.

Luis Liberato fue el héroe ofensiva en el triunfo de los Toros sobre el Licey.

Luis Liberato fue el héroe ofensiva en el triunfo de los Toros sobre el Licey.fuente externa

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioLa Romana

Luis Liberato se lució con cuadrangular, doble y sencillo, y los Toros del Este defendieron su casa y vencieron 9-6 a los Tigres del Licey, en partido celebrado en el Estadio Francisco A. Micheli.

Para los Toros, este fue su triunfo 26 de la temporada y el 14º en la casa, rompiendo una racha negativa de cinco derrotas seguidas, y cerrando la serie particular 7-3 ante el Licey (21-27).

Luis Liberato lideró la ofensiva taurina conectando su primer cuadrangular de la temporada, y el 40º para los Toros de manera colectiva, lideres en ese departamento de la liga. Con este jonrón, Liberato amplió su racha de hit conectados en 6 de sus primeros 7 partidos, y tercer juego consecutivo remolcando al menos una vuelta.

En el pitcheo, el relevista naranja Greg Minier (2-0, 0.00) se apuntó la victoria tras tirar 1.2 entradas en blanco, de un hit y dos ponches, mientras la derrota fue para el abridor azul Cesar Valdez (2-1, 4.38) permitiendo cuatro vueltas y cinco hits en 2.1 entradas.

LAS CARRERAS

Los Toros iniciaron fuertes, desde la primera entrada, con cuadrangular con uno a bordo de Luis Liberato por el jardín derecho para colocar la pizarra 2-0.

En el segundo inning, con hombre en primera y segunda sin out, Tres Barrera se sacrificó con toque y le siguió Rafael Lantigua con un elevado de sacrificio para remolcar a Francisco Urbaez y colocar el juego 3-0.

En alta del tercero, los Tigres se acercaron por la mínima 3-2, gracias a doble remolcador de una, de Ronny Mauricio y rodado para empujar a Mauricio, de Mel Rojas Jr.

Los Toros respondieron rápidamente con sencillo del emergente Bryan Lavastida, remolcando a Luis Liberato que había pegado sencillo y otra llegó en batazo de Tres Barrera y error del campocorto azul Sergio Alcántara, para ampliar 5-2.

En el cuarto, los Tigres anotaron otra con hit de Gustavo Núñez empujando desde segunda al importado David Hensley que había conectado doble, y acercarse 5-3.

La estapida taurina continuó en la baja de la cuarta entrada, con doblete remolcador del caliente Luis Liberato al paredón del jardín central, empujando desde primera a Bryan De La Cruz, y en el quinto Rudy Martin Jr. conectó infieldhit para que anotara Rafael Lantigua colocar el encuentro 7-3.

En el séptimo, los Toros fabricaron dos más con batazo de hiy y error de Bryan de La Cruz al left para completar las nueve vueltas, y colocar el encuentro 9-6.

Por los Toros, Luis Liberato de 5-3, jonrón, doble, tres remolcadas, dos anotadas; Bryan Lavastida de 4-1 con una empujada; Bryan De La Cruz de 3-2, una producida, dos anotadas; Rudy Martín Jr. de 5-2, una impulsada, una anotada y Eloy Jiménez de 3-1 con una anotada y dos boletos.

Por los Tigres, Ronny Mauricio de 5-2, doble y dos remolcadas, anotó una; Gustavo Núñez de 5-3, doble, dos producidas, dos anotadas y Mel Rojas Jr. de 5-1, empujó una.

Este lunes los Toros jugarán su último encuentro en casa, y penúltimo de la temporada regular, cuando inicien una miniserie de dos partidos ante las Aguilas Cibaeñas a partir de las 7:30 p.m., en “El Corral”.

Tags relacionados