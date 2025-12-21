Liberato lidera el triunfo de los Toros sobre el Licey

Luis Liberato se lució con cuadrangular, doble y sencillo, y los Toros del Este defendieron su casa y vencieron 9-6 a los Tigres del Licey, en partido celebrado en el Estadio Francisco A. Micheli.

Para los Toros, este fue su triunfo 26 de la temporada y el 14º en la casa, rompiendo una racha negativa de cinco derrotas seguidas, y cerrando la serie particular 7-3 ante el Licey (21-27).

Luis Liberato lideró la ofensiva taurina conectando su primer cuadrangular de la temporada, y el 40º para los Toros de manera colectiva, lideres en ese departamento de la liga. Con este jonrón, Liberato amplió su racha de hit conectados en 6 de sus primeros 7 partidos, y tercer juego consecutivo remolcando al menos una vuelta.

En el pitcheo, el relevista naranja Greg Minier (2-0, 0.00) se apuntó la victoria tras tirar 1.2 entradas en blanco, de un hit y dos ponches, mientras la derrota fue para el abridor azul Cesar Valdez (2-1, 4.38) permitiendo cuatro vueltas y cinco hits en 2.1 entradas.

LAS CARRERAS

Los Toros iniciaron fuertes, desde la primera entrada, con cuadrangular con uno a bordo de Luis Liberato por el jardín derecho para colocar la pizarra 2-0.

En el segundo inning, con hombre en primera y segunda sin out, Tres Barrera se sacrificó con toque y le siguió Rafael Lantigua con un elevado de sacrificio para remolcar a Francisco Urbaez y colocar el juego 3-0.

En alta del tercero, los Tigres se acercaron por la mínima 3-2, gracias a doble remolcador de una, de Ronny Mauricio y rodado para empujar a Mauricio, de Mel Rojas Jr.

Los Toros respondieron rápidamente con sencillo del emergente Bryan Lavastida, remolcando a Luis Liberato que había pegado sencillo y otra llegó en batazo de Tres Barrera y error del campocorto azul Sergio Alcántara, para ampliar 5-2.

En el cuarto, los Tigres anotaron otra con hit de Gustavo Núñez empujando desde segunda al importado David Hensley que había conectado doble, y acercarse 5-3.

La estapida taurina continuó en la baja de la cuarta entrada, con doblete remolcador del caliente Luis Liberato al paredón del jardín central, empujando desde primera a Bryan De La Cruz, y en el quinto Rudy Martin Jr. conectó infieldhit para que anotara Rafael Lantigua colocar el encuentro 7-3.

En el séptimo, los Toros fabricaron dos más con batazo de hiy y error de Bryan de La Cruz al left para completar las nueve vueltas, y colocar el encuentro 9-6.

Por los Toros, Luis Liberato de 5-3, jonrón, doble, tres remolcadas, dos anotadas; Bryan Lavastida de 4-1 con una empujada; Bryan De La Cruz de 3-2, una producida, dos anotadas; Rudy Martín Jr. de 5-2, una impulsada, una anotada y Eloy Jiménez de 3-1 con una anotada y dos boletos.

Por los Tigres, Ronny Mauricio de 5-2, doble y dos remolcadas, anotó una; Gustavo Núñez de 5-3, doble, dos producidas, dos anotadas y Mel Rojas Jr. de 5-1, empujó una.

Este lunes los Toros jugarán su último encuentro en casa, y penúltimo de la temporada regular, cuando inicien una miniserie de dos partidos ante las Aguilas Cibaeñas a partir de las 7:30 p.m., en “El Corral”.