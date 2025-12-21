Gustavo Núñez valora haber llegado a los 400 hits en la Lidom

El intermedista de los Tigres del Licey, Gustavo Núñez, escribió su nombre en los libros de récords del béisbol dominicano al alcanzar el hit número 400 de su carrera en serie regular durante la victoria 7-3 del conjunto azul sobre los Toros del Este, este sábado en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

"Este es uno de esos momentos especiales. Estoy muy contento por llegar a esta cifra. Uno trabaja para esto. Todo el que me conoce sabe lo fuerte que trabajo", declaró en conferencia de prensa luego del partido.

"Le agradezco a Dios por darme la fortaleza para salir al terreno cada día. A mi familia, mis padres, mi esposa, mis hijos… esto es por ellos. Y también a todos los que me han apoyado desde el día uno, incluyendo los fanáticos del Licey y de los equipos por los que he pasado", añadió el MVP de la serie final 2023-24.

Núñez conectó su hit 400 en su primer turno del partido, con una línea al jardín izquierdo para romper una racha de 15 turnos sin imparables. Con esto, se une a Emilio Bonifacio, Junior Lake y Moisés Sierra como los únicos jugadores activos en la lista de reservas con al menos 400 hits.

"No era algo en lo que pensaba, no tenía idea de cuántos hits llevaba hasta que conecté un doble en San Pedro y uno de los muchachos me dijo que solo me faltaba uno para los 400. Desde ese momento se me metió en la cabeza; son cifras que uno quiere alcanzar", admitió el jugador del cuadro.

Y añadió que "quizás intenté hacer demasiado en los últimos juegos, pero hoy salí a jugar béisbol tranquilo e hice mejores ajustes".

El veterano de 37 años recordó los momentos difíciles de su carrera, en especial las lesiones, pero destacó que la clave ha sido la constancia y la fe.

"Cuando llegan las lesiones, uno a veces duda si podrá alcanzar estas metas. Tuve una lesión grave en el hombro y pensé que todo podía terminar. Pero gracias a Dios me levanté, trabajando fuerte", reflexionó Núñez.

"Estos son los frutos de no rendirse. Dios no se queda con el sudor de nadie. La clave es seguir trabajando, incluso cuando los resultados no llegan. He tenido una linda carrera en LIDOM y me siento muy orgulloso de llegar a esta cifra", afirmó.

Núñez terminó la jornada con dos imparables, una remolcada, una anotada y una base por bolas en una victoria que coloca al Licey a solo medio juego de la clasificación. El dos veces campeón ha tenido una temporada estelar y sigue cosechando grandes logros, alcanzando sus marcas personales en hits (51), anotadas (25) y bases robadas (18) esta temporada.