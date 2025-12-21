Escogen a Horacio Nolasco y Emely Paredes Cronistas más sobresalientes del año 2025

Los comunicadores deportivos Horacio Nolasco y Emely Pamela Paredes fueron escogidos los cronistas deportivos más sobresalientes en la premiación anual de la Asociación provincial de Comunicadores deportivos efectuada a casa llena en el centro deportivo Olimpia de esta ciudad.

Nolasco y Paredes recibieron las Seaboard energía Limpia y Grupo Rizek del doctor José Aníbal García y Tabare Peña presidente de la ACRODEPRODU.

En la concurrida premiación también fueron reconocidos Yonatan Méndez y Solenny López en internet, francomacorisanos.com la página más destacada, recreo deportivo y Miopi Deportes y Mi Comentario como mejores programas en radio y televisión.

Así mismo Manuel Meregildo recibió distinción como mejor narrador, Horacio Nolasco como comentarista, Tito Marte en comerciales. Samuel Pichardo y Hector Reynoso como camarógrafos y Randy Vizcaíno y Silvio Rosario como fotógrafos sobresalientes.

Lorely Jaquez y Ana Mosquea recibieron distinciones en radio, Sujermi de la Cruz y Emely Pamela Paredes en televisión, Fernando Reyes fue premiado como el mejor maestro de ceremonia y Horacio Nolasco y Antonio Mercedes en prensa escrita.

Como cronistas deportivos revelación del año fueron reconocidos Bryan Honrado y Hoblin Acosta en la rama masculina y Jasmeylin Vásquez en la rama femenina.

Como cronistas deportivos más destacados en los municipios recayeron los premios en Israel Burgos en Pimentel, Rolfy Rojas en Villa Riva, Angel Pichardo en Castillo y Lincons Minaya, José Luis Rodríguez y Geison Cruz en la región Nordeste.

Anthony Acosta y Horacio Nolasco recibieron premios como los mejores en radio y Lincons Minaya y Armando Rendón en televisión.

Previo a las entregas de los reconocimientos a los mejores comunicadores se entregaron placas por sus los amplios aportes en favor del movimiento deportivo provincial de los empresarios Dilcio Gabín, Martín Pantaleón y el periodista Miguel Montilla.

Así mismo fueron premiados Medickson del Orbe y Ana Smerlyb Rosa como mejores atletas en la categoría superior y Leanny Rincón, Genesys Santos y Moibel Cartagena en la categoría juvenil,

Como árbitros del año fue premiado Juan de Dios Madera, las Indias Basketball Club recibieron distinción como mejor club y la asociación de judo provincial fue la más destacada.

Danilo Monegro y Sabina Hidalgo fueron reconocidos como dirigentes del año, Yohanny Compres y Juan Ramón Geraldino como entrenadores, las ligas Ocalys Hiciano del municipio de Castillo y Angelitas del Valle como ligas sobresalientes.

Los destacados empresarios Jackson de Jesús y Otto Conce recibieron distinciones como propulsores deportivos más sobresalientes del año 2025.

El concurrido acto fue amenizado por Elvis Abreu y tu piano tropical el destacado vocalista Luis Alberto López y por Julián Pichardo y su quena tropical que fueron del agrado de los cientos de deportistas y autoridades asistentes al concurrido acto.

Previo a las premiaciones se dirigieron a los presentes el doctor Johnny Peralta en representación del club Olimpia, Tabaré Peña por la Asociación de Cronistas Deportivos provincial y el alcalde municipal Alex Díaz Paulino.

En la pomposa actividad se realizaron rifas de bonos navideños donados por el ingeniero Olmedo Caba Romano, canastas navideñas ,y se realizó un espectacular karaoke con la entrega de premios en metálico a los ganadores de los primeros lugares.

La premiación 2025 fueron respaldadas por Gigantes del Cibao, Seaboard Energía Limpia, Alcaldía municipal francomacorisana, Agua María, Olmedo Caba,.Grupo Gabin Fernández, Coopenor, Cooperativa San Rafael, Circuito Hibi Radio, Fumiplaga, Oscar García, Siquio Ng, Credisvensa, fundación Fe Malta, ferretería casa del constructor, Nordestana de préstamo, surtidora la Ganga, cooperativa de la Asociación de Ganaderos provincial doctor Oscar Familia, Aracelis Romano, Eufemio Vargas Lima, ingeniero Martin Pantaleón, Jairo Joaquín

La conducción del acto estuvo a cargo del prestigioso comunicador Miguel Montilla y fue coordinado por el periodista Tony Reyes y el ingeniero Tabare Peña Reyes.