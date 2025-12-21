Encarnación conecta jonrón de tres y las Águilas dominan a las Estrellas

Con un cuadrangular de tres carreras de Jerar Encarnación, las Águilas Cibaeñas vencieron 4-3 a las Estrellas de Oriente este sábado. El encuentro, correspondiente al Torneo 2025-2026 de la Liga Dominicana de Béisbol, tuvo como escenario el Estadio Tetelo Vargas.

Las Águilas sentenciaron el juego en la primera entrada. Luego de un doble de Leody Taveras y un sencillo de Ezequiel Durán, Geraldo Perdomo trajo la primera vuelta con un hit empujador. Acto seguido, Encarnación desapareció la pelota por el jardín central con dos compañeros en base, completando un rally de cuatro carreras que les otorgó una ventaja que jamás cedieron en el resto del partido.

Con este triunfo, las Águilas mejoraron su marca a 31-16. El conjunto amarillo, que ya aseguró la conquista de la serie regular y fue el primero en clasificar a las semifinales, también mejoró su récord a 15-9 como visitantes. Por otro lado, las Estrellas vieron cortada su racha de cuatro victorias y caen a 22-26. A falta de solo dos partidos, los orientales mantienen el tercer puesto de la tabla, empatados con Leones del Escogido, por apenas medio juego de ventaja sobre Tigres del Licey y los Gigantes del Cibao, ambos con foja de 21-26.

Decisión

La victoria fue acreditada a Yoán López (1-0), mientras el revés fue para Zach Mort (0-1), Jean Carlos Henríquez logró su primer salvamento del torneo.

Carreras

Las Águilas impusieron su ritmo en el primer episodio con un feroz ataque de cuatro anotaciones. La chispa la encendió Leody Taveras con un doblete, avanzando a la antesala tras sencillo de Ezequiel Durán. Acto seguido, Geraldo Perdomo produjo la primera anotación con sencillo al jardín central, dejando la mesa servida para que Jerar Encarnación despachara un cuadrangular de tres carreras que sentenció el rally amarillo.

En la conclusión del segundo inning, los orientales fabricaron dos carreras (4-2). Con los sacos repletos tras sencillos de Rodolfo Castro e Ismael Munguía unidos a un boleto a Jorge Mateo, Josh Lester impulsó una tras negociar transferencia. Posteriormente, Munguía anotó la segunda del episodio mientras Francisco Peña bateaba para doble play (6-4-3).

Las Estrellas recortaron la distancia (4-3) en el quinto episodio. La ofensiva inició con un boleto a Vidal Bruján, quien tras estafarse la intermedia, llegó al plato gracias a un sencillo remolcador de Raimel Tapia.