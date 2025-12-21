Solo dos días, faltan dos equipos

Ha ocurrido anteriormente en Lidom, incluyendo juegos de desempate: todavía hay cuatro equipos luchando por dos puestos disponibles del round robin. No luchan tres clubes, son los cuatro, y esto fue provocado por el récord inicial de las Águilas, que casi nunca perdían.

De hecho, las Águilas ganaron ayer su partido 32 (16 derrotas), y todavía les quedan dos partidos, pudiendo alcanzar la marca de la liga de 34 triunfos en semifinal. Esto es válido para calendario de 50 juegos.

Los Toros, con 26 victorias y 22 derrotas, vencieron al Licey fácil en La Romana, quebrando una racha de 5 derrotas. Ese triunfo, sin embargo, les lleva un respiro en su preparación para el round robin.

De los demás se puede hablar poco, excepto el caso de las Estrellas Orientales, con 22-27; es decir, 49 juegos celebrados. Tan solo les queda uno, que será este lunes ante el Escogido, en la capital.

El Licey revivió el pasado viernes y sábado, cuando ganaron dos en línea, movimiento que inició Emilio Bonifacio con un jonronazo de tres ante las Águilas. El sábado vencieron a los Toros, pero perdieron de este equipo el domingo en La Romana. Licey, con 21-27, tiene dos partidos pendientes, ambos contra los Gigantes: lunes en San Francisco, martes en Santo Domingo.

¿Todavía hay chance de un triple empate? Eso se sabrá luego de los resultados de este lunes, a ver si hay que jugar al mediodía de la Nochebuena.

NOTAS DEL TORNEO.-

.- Llama la atención que en la serie regular solamente fueron cancelados dos managers: Alex Cintrón, del Escogido, y Fernando Tatis, de las Estrellas. Aparte de ellos, sobrevivieron Luis Urueta en las Águilas, Gilbert Gómez en Licey, Víctor Estévez en los Toros y José Leger en los Gigantes.

.- Estuve largo tiempo en el estadio Quisqueya el sábado, y entiendo poco por qué la pizarra interna entró en funcionamiento en el cuarto inning. ¿Por el sol? He estado mucho en Grandes Ligas y el sol nunca ha sido un obstáculo, pues hay tecnología adecuada para ello. ¿Qué sucedió ahí?

.- Recomiendo a los fanáticos que ven los juegos por TV no hacer comparaciones con la MLB. Reitero que la gran falla de la Lidom es la ausencia de nitidez, pues parece que no cuentan con los equipos necesarios. Si los tuvieran, las repeticiones para las jugadas cerradas se verían claras, amén de que el centro de revisiones pudiera decidir en 30 segundos, no en 5 minutos como hacen ahora.

.- La Lidom debe apresurarse a resolver ese problema, pues se ha hecho una costumbre que los partidos duren 3 horas y media. La cuenta del reloj no ha servido de nada, hasta ahora.

.- Los managers deben autocriticarse y no protestar tanto los asuntos relacionados con el conteo de los árbitros, ni con el resultado de las repeticiones, ambos renglones inapelables. Los errores del árbitro principal en bolas y strikes son parte del juego.

.- No entiendo por qué en Lidom los equipos no instalan monitores de TV para que la gente que esté comprando alimentos y bebidas pueda seguir el juego por ahí. ¿Cuál es el problema, cuál es el concepto? Porque pudiera haber de por medio algún criterio de la gente de mercadeo. Yo quisiera conocerlo, porque no entiendo esa falla.

EL JAPONÉS: Llega otra figura del béisbol de Japón a las Grandes Ligas. Este se llama Munetaka Murakami, es bateador zurdo, tiene 25 años de edad, puede jugar primera y ser designado. Firmó con los Medias Blancas de Chicago por dos años y US$34 millones, a ver si puede ayudar a ese equipo a salir del hoyo en que está metido. Los Medias Blancas tienen tres temporadas corridas con más de 100 derrotas. En 2025 estuvo lesionado en el oblicuo izquierdo; participó en 56 juegos con 22 jonrones.

Este señor fue MVP de la liga japonesa en 2021 y 2022, y en esta última campaña pegó 56 jonrones, convirtiéndose en la segunda mejor marca en la historia. El lugar número uno lo tiene Wladimir Balientien, nativo de Curazao, quien disparó 60 en 2013. Antes, Sadaharu Oh pegó 55 en 1964. Por cierto, Oh es el mayor productor de jonrones de por vida, con 868.

.- LOS ENANOS: Ha circulado mucho el reportaje de Listín Diario sobre el pequeño Leo Velasco, un panameño que es recoge de las Águilas. Es parte de la raza enana, y en Lidom eso ha sido una tradición. El año pasado, un mexicano, Chevale, fue “refuerzo” del Escogido. Y dice Luichy Sánchez que años más atrás, en los 60-70, los cuatro equipos de la liga tenían “enanos”, incluyendo a Nini, el enano de las Águilas.