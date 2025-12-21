La Dirección del Comisionado de Béisbol contribuye con niños y jóvenes del sector La Puya

La Dirección del Comisionado Nacional de Béisbol (DCNB), que dirige el expelotero Junior Noboa, sigue contribuyendo con los niños y jóvenes del sector La Puya de Arroyo Hondo.

El fin de semana la DCNB en coordinación con Farah Restaurante realizó un almuerzo con motivo a las fiestas navideñas y dotaron de utilerías deportivas a más de 100 futuros Grandes Ligas.

La actividad se enmarca dentro de los planes de colaboración de la DCNB con la finalidad de lograr un mayor desarrollo integral del sector deportivo para la promoción, capacitación y formación de las academias independientes, así como los programas y ligas de béisbol.

“Me siento altamente feliz y contento en volver a este play y compartir un momento agradable con ustedes que se están preparando para en el mañana ser uno de nuestros embajadores en las Grandes Ligas”, expresó Noboa.

El almuerzo tuvo lugar en el estadio la Arenita, mismo parque que fue remozado bajo la gestión del presidente Luis Abinader, coordinado con la DCNB, donde los atletas de la Academia de Béisbol Montalvo pudieron compartir y escuchar anécdota del comisionado Noboa sobre su paso por el béisbol.

Valoró el apoyo de los propietarios de Farah Restaurante, Ramón Ceballos y Cristy Tavarez, por su apoyo para llevar alegría a cada atleta de ese sector.

“Para nosotros es más que una bendición unirnos a la causa del Comisionado de Béisbol para aportar a estos niños que cada día buscan alcanzar sus metas”, expresaron Ramón y Cristy.

El agradable encuentro contó con la presencia de Sócrates Aguasvivas, asesor del Comisionado Noboa; Diógenes De la Cruz, director técnico de la DCNB, entre otras personalidades.