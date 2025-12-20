De los Santos encabeza triunfo de los Gigantes y aprieta la lucha por la clasificación

Deyvison de los Santos conectó su quinto cuadrangular de la temporada y fue la figura clave en el triunfo de los Gigantes del Cibao 4-1 sobre los Leones del Escogido, en el juego crepuscular del sábado correspondiente al torneo 2025-26 de la Liga Dominicana de Béisbol (LIDOM), dedicado a Juan Marichal y en opción a la Copa Banreservas.

Con la victoria, los Gigantes mejoraron su marca a 21-26, empatando con los Tigres del Licey y quedando a medio juego de la cuarta posición clasificatoria, cuando restan tres partidos por disputar en la Serie Regular.

Gigantes del Cibao y Tigres del Licey se medirán en los dos últimos encuentros del calendario: el lunes en San Francisco de Macorís y el martes en Santo Domingo.

De los Santos disparó su jonrón en la cuarta entrada, con un out y un corredor a bordo, ante el abridor Tyler Danish, en conteo de 3-1, enviando la pelota por el jardín central para remolcar a Luis García Jr.

Tyler Danish (P, 0-1) trabajó 3.1 entradas, permitió dos imparables, dos carreras limpias, otorgó una base por bolas, ponchó a tres bateadores y cedió un cuadrangular frente a 13 bateadores.

El mocano Cristopher Molina tuvo una sólida labor monticular al lanzar 3.2 episodios en blanco, en los que permitió cuatro hits, concedió una base por bolas y ponchó a dos, enfrentando a 14 bateadores.

Blake Wilman (G, 2-0) sacó el último out de la cuarta entrada, permitiendo un sencillo y enfrentando a dos bateadores.

Por el Escogido, Junior Lake bateó de 4-1; Erik González, de 4-1; Sócrates Brito, de 4-1; Elier Hernández, de 1-1 con una carrera anotada; José Marmolejos, de 4-1 con dos ponches; Pedro Severino, de 2-1; Freudy Batista, de 1-1 con una remolcada, y Jonathan Araúz, de 2-1.

Por los Gigantes, Leuris García Jr. se fue de 4-1 con doble y una carrera anotada; Deyvison de los Santos, de 4-2 con jonrón, una anotada y dos remolcadas; Marco Hernández, de 4-1 con una anotada; Nicolás Torres, de 3-2 con una anotada y una base por bolas, y Julio Carreras, de 4-2 con una carrera impulsada.

Este domingo, los Gigantes del Cibao enfrentarán a los Leones del Escogido en Santo Domingo; las Estrellas Orientales visitarán a las Águilas Cibaeñas en Santiago a partir de las 4:00 de la tarde, mientras que los Tigres del Licey se medirán a los Toros del Este en La Romana desde las 5:00 p.m.