Mejía impulsa cuatro y los Tigres ganan segundo al hilo

Francisco Mejía se quedó a un triple de batear para el ciclo, Gustavo Núñez llegó a 400 imparables en su carrera y los Tigres del Licey vencieron con pizarra 7-3 a los Toros del Este, en partido celebrado este sábado en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Con su segundo triunfo seguido, el Licey mejora su marca a 21-26 en su lucha por alcanzar la clasificación al Todos Contra Todos. Los Toros quedaron en 25-22.

El Licey se fue delante en la primera entrada ante el abridor de los Toros, Aaron Leasher. Núñez inició con sencillo al prado central, Ronny Mauricio falló con elevado al derecho, Núñez se estafó la segunda base y pisó el plato por hit al prado derecho de Mejía.

Con ese hit de Núñez se convirtió en el quinto jugador activo con al menos 400 imparables en la serie regular de la Lidom uniéndose a Junior Lake, Emilio Bonifacio, Juan Francisco y Moisés Sierra.

Los Toros empataron la pizarra en el tercer episodio cuando, luego de un out, Bryan De La Cruz conectó jonrón entre los jardines izquierdo y central frente al iniciador azul, Shaun Anderson.

Los Tigres ripostaron en el cierre de ese inning. Luego de que Mauricio fue retirado con elevado al bosque derecho, Mejía dio un cuadrangular por el jardín izquierdo.

Sencillo de toque de Emilio Bonifacio abrió el cuarto ante el relevista José Manuel Fernández, pasó a segunda por rodado a primera de Núñez, Mauricio fue golpeado por un lanzamiento y Mejía dio un doblete al izquierdo que remolcó a Bonifacio y Mauricio.

El Licey marcó otra en el cierre de la sexta frente al relevista Ángel Felipe. David Hensley abrió con hit al central, pasó a segunda por rodado a primera de Bonifacio, a la antesala por passedball del receptor Bryan Lavastida y anotó por sencillo al derecho de Núñez.

Los Toros se acercaron con dos rayitas contra el relevista Luis Frías en el séptimo. Luego de uno fuera, Bryan Lavastida dio hit al central, se estafó la intermedia y anotó por sencillo de Rafael Lantigua al prado derecho. Lantigua pasó a segunda por rodado a la inicial de Gilberto Celestino, a la antesala por lanzamiento desviado de Frías y entró al plato por hit al prado derecho de Luis Liberato.

Un sencillo con las bases llenas de Mauricio en el cierre del octavo inning dio cifras definitivas al partido.

Anderson lanzó los primeros cuatro innings, cedió cuatro imparables, una vuelta merecida con una base por bolas y tres ponchados. Completaron la ruta Enyel De Los Santos (5), Yunior Marte (6), Frías (7), Misael Tamárez (7), Wander Suero (8) y Jean Carlos Mejía (9).

Leasher laboró en 2.2 entradas de cuatro hits, dos carreras limpias y dos boletos. Fue seguido en el box por José Adames (3), Fernández (4), Ramón Santos (5), Felipe (6), Jarlin García (7), Emailin Montilla (8) y Euri Montero (8).

Marte (1-0, 0.00) fue el lanzador ganador, mientras que Leasher (1-2, 2.63) cargó con el revés.

Por los Tigres, Mejía dio jonrón, doble y dos sencillos con anotada y cuatro empujadas, Nuñez, de 4-2 con anotada e impulsada, Mauricio hit con dos remolcadas, Sergio Alcántara, David Hensley, Esteury Ruiz y Bonifacio, un hit cada uno.

Lavastida dio de 3-2 con anotada, De La Cruz pegó cuadrangular, Celestino, dos hits, Jeimer Candelario, Liberato, Eloy Jiménez y Lantigua, un sencillo cada uno.

Los Tigres vuelven a la acción este domingo cuando devuelven la visita a los Toros en el partido que se iniciará a partir de las cinco de la tarde en el estadio Francisco Micheli de La Romana.