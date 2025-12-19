Licey se mantiene con vida tras triunfo ante las Águilas

Emilio Bonifacio tuvo una excepcional noche ofensiva y el pitcheo azul lució imponente para darle una victoria a los Tigres del Licey 4-2 sobre las Águilas Cibaeñas, en partido celebrado este viernes en el Estadio Cibao.

El picheo de los Tigres, liderado por el abridor Adonis Medina, obligó a la ofensiva aguilucho a batear de 9-1 con corredores en posición de anotar y a dejar seis hombres en los senderos.

Los bengaleses contaron también con un excelente relevo compuesto por Misael Tamárez en el sexto, Luis Frías (7), Wander Suero (8) y Jean Carlos Mejía (9).

Con su triunfo, los azules rompen una racha de cinco derrotas para poner su récord en 20-26 y seguir en lucha por la clasificación.

En su labor completa, Medina (2-1) lanzó cinco innings en blanco de solo dos hits, un boleto y cinco ponches. Perdió el relevista Drew Parrish (2-3) al permitir el cuadrangular de las tres carreras de Bonifacio. Mejía tiró el noveno de una vuelta para acreditarse el salvamento.

Por los Tigres, Bonifacio conectó jonrón y doble con tres empujadas y una anotada y David Hensley un imparable. Por las Aguilas, Leody Taveras y Geraldo Perdomo ligaron dos inatrapables; Steward Berroa y Aderlin Rodríguez un inatrapable.

Los Tigres aseguraron el juego en la alta de la quinta entrada por cuadrangular con dos hombres en base de Bonifacio ante el relevista Parrish.

Los azules ampliaron en el séptimo por doble de Bonifacio, pasó a tercera por lanzamiento desviado del pitcher y anotó por elevado al bosque de la izquierda del receptor Francisco Mejía.

Los aguiluchos anotaron su primera por doble empujador Geraldo Perdomo al prado derecho en el octavo. Descontaron otra en el noveno con jonrón de Aderlin Rodríguez ante el cerrador Mejía.