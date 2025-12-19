Geraldo Perdomo debuta este viernes con las Águilas frente al Licey

Geraldo Perdomo, infielder de Grandes Ligas y quien tuvo una destacada temporada en el 2025, debutará este viernes con las Águilas Cibaeñas frente a los Tigres del Licey en el estadio Cibao.

El campocorto de los Diamondbacks de Arizona viene de su mejor campaña en Las Mayores al batear .290 con 100 recomladas, 98 anotadas, 20 jonrones 27 bases robadas y un OBP de .389, números que le otorgaron el Bate de Plata como el mejor jugador ofensivo de su posición en la Liga Nacional.

Las Águilas no solo sumarán a su alineación un top 4 al MVP la temporada pasada en MLB, sino que lo unirán a los también grandesligas Ezequiel Durán y Leody Taveras, posiblemente bateando los tres al hilo, sin orden específico.

Las Águilas, además, tendrán el debut esta noche de Osvaldo Bidó, también de Grandes Ligas.

Con los Atléticos, Bidó tuvo récord de 2-5 con efectividad de 5.87, 68 ponches en 79.2 entradas.

Aunque ya clasificadas, las "cuyayas" aún no han asegurado el primer lugar, además de que aún es lograble el récord victorias para una serie regular que actualmente es de 34 triunfos, obtenidos por los Toros del Este y los Tigres.

Para las Águilas establecer un nuevo récord, tendrán que ganar sus cinco partidos restantes.