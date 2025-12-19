Estrellas dejan en el terreno a los Gigantes y se afianzan en el tercer lugar

Las Estrellas lograron la noche de este viernes su cuarta victoria en línea tras dejar en el terreno a los Gigantes del Cibao con marcador de 4-3 en partido que se extendió a 12 entradas y que fue celebrado en el Estadio Tetelo Vargas de esta ciudad.

Abraham Almonte fue el “Jugador Estrella de las Estrellas” al remolcar la carrera de la victoria tras lograr una transferencia con las bases llenas después de dos outs.

Tras el encuentro, el equipo de la Sultana del Este registra marca de 22-25 para mantenerse en la tercera posición del torneo de béisbol otoño-invernal 2025-2026, igualado con los Leones del Escogido, que la noche de este viernes derrotaron 5-4 a los Toros del Este en diez entradas.

Fue la quinta victoria de los verdes en entradas extras ante tres reveses; el sexto triunfo por una carrera y la número 12 en casa.

La victoria se la acreditó Oddy Núñez (1-1), mientras que la derrota recayó en Yaqui Rivera (0-1).

El equipo de la enseña verde recibirá la visita de las Águilas Cibaeñas este sábado en partido a celebrarse en el Estadio Tetelo Vargas a partir de las 7:30 de la noche. Subirá al montículo por las Estrellas Zac Mort.

Por las Estrellas inició Oscar de la Cruz, quien lanzó cinco entradas de solo cuatro hits y seis ponches. Fue relevado por Zac Kristofak (6), Jefry Yan (7), Jhan Maríñez (8), Patrick Weigel (9), Javy Guerra (11) y Oddy Núñez (12),

En tanto, por los Gigantes inició Daniel Mengden, con actuación de cinco episodios de una transferencia y cinco bateadores abanicados. Fue suplantado por Huáscar Brazobán (6), Jimmy Cordero (7), Reymín Guduán (8), Yovanny Cruz (9), Ángel Chivilli (11), Blake Weiman (11), Yaqui Rivera (12) y Ethan Routzahn (12).

Las carreras

En el episodio número 11 los Gigantes lograron las primeras dos carreras de la noche producto de un cuadrangular por el jardín derecho de Melvin Mercedes.

En el cierre de esa entrada, las Estrellas igualaron las acciones a dos carreras, una por sencillo de Jorge Mateo y otra por imparable de Vidal Bruján.

En el inning número 12, los Gigantes tomaron el control por segunda ocasión en el partido al lograr su tercera carrera producto de un sencillo de Kelvin Gutiérrez.

En la parte baja de esa entrada, las Estrellas se fueron adelante en la pizarra con dos carreras, una por sencillo de Rodolfo Castro para igualar el partido, mientras que con las bases llenas y dos outs, Abraham Almonte fue transferido, anotando Castro desde la tercera base.