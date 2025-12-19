Estadios y jonrones

En la campaña de 1983-84 debutaron los entonces Azucareros del Este en el béisbol dominicano y por primera vez el estadio Francisco Micheli de La Romana era sede de un equipo que representaba la ciudad de su ubicación. Inaugurado en noviembre de 1979, hasta ese año había sido asiento alterno con el Tetelo Vargas de San Pedro de las Estrellas Orientales.

En esa campaña, Jorge Bell, parte del conjunto romanense conectó diez cuadrangulares, cuatro de ellos en su hogar. Estableció una marca de más batazos de cuatro esquinas en esa instalación que este año, 43 después, ha sido empatada por Bryan de la Cruz y Eloy Jiménez. Considerado desde siempre el estadio más difícil para disparar un jonrón en el circuito, en los últimos años esa situación se ha ido modificando sin razón conocida que la explique.

En el actual certamen ya se estableció allí un récord colectivo con los 26 que en total se han disparado y aún faltan por efectuarse dos partidos de la serie regular. Será la oportunidad de ampliar esa marca y De La Cruz y/o Jiménez superar la de Bell.

En los demás estadios en los que se efectúan los premios invernales el más amigable para la ofensiva ha sido el Julián Javier, hogar de los Gigantes. En ese recinto en el 2009-10 Juan Francisco conectó once, marcando récord y superando los ocho que en 2003-04 habían alcanzado Ángel Peña y Julio Ramírez.

Circunstancias especiales permitieron que Dick Stuart de Águilas Cibaeñas estableciera la marca de trece jonrones en la temporada de 1957-58 en el estadio Quisqueya. Esas condiciones fueron expuestas en una reciente entrega.

En el estadio Cibao, inaugurado en 1958-59, hogar de las Águilas Cibaeñas, contaron estas ese año con los servicios de Jim McDaniels que impuso marca de doce jonrones en ese parque, esta desde entonces se mantiene. La amenazó en 2008-09 Víctor Díaz al conectar once de los 17 con lo que estableció la marca general vigente.

Finalmente, en el Tetelo Vargas sede de Estrellas Orientales, inaugurado al año siguiente del Cibao, el récord pertenece a Félix José, en 2002-03 conectó en esa instalación nueve de su total trece.