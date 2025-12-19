8,197 jonrones se han bateado en Lidom

Desde 1951 hasta nuestros días, los siete equipos que han accionado en la pelota invernal se han combinado para disparar al menos en serie regular la friolera de 8,173 jonrones.

Empero a esta cantidad debe sumársele 24, los cuales fueron conectados por los conjuntos que actuaron frente a los clubes de Lidom en los partidos interligas, como es el caso de Venezuela en los torneos 1963-64 y 1964-65, en el cual produjeron 16 bambinazos, así como los ocho conectados por los equipos de Puerto Rico en los campeonatos celebrados en 2008-09 y 2009-10 para entre todos sumar la friolera de 8,197 vuelacercas, al menos hasta el pasado jueves 18 de este mes.

Las Águilas encabezan a todos los conjuntos con la mayor cantidad de jonrones con un total de 1,812 en los 72 torneos en que han participado. El jonrón número 1,000 para los cibaeños lo conectó Mendy López, el domingo 25 de noviembre del 2001 en el Estadio Quisqueya frente al Licey y su lanzador Bryan Shouse.

El Escogido ha conectado 1,502, de estos el número mil lo disparó José Morbán, el jueves 20 de noviembre de 2003 en el Francisco Micheli contra Carlos Almánzar. El Licey tiene uno menos que los Leones, han conectado 1,501 bambinazos, siendo el número mil protagonizado por Napoleón Calzado, el lunes 30 de octubre del 2006 en el Estadio Julián Javier frente a Darío Veras en el noveno acto; Las Estrellas Orientales en las 71 zafras que han participado, han descargado 1,477 jonrones. El número 1,000 llegó el martes 12 de diciembre del 2006 en el estadio Quisqueya contra los azules y su pitcher Félix Rodríguez, jonrón que salió del bate de Abraham Núñez.

Los demás combinados no han llegado al millar de jonrones, pero le brindaremos el total disparado en Lidom. Los Gigantes han conectado 971 en su 30 años de estar en la liga, Los Toros del Este registran 779 en su 41 torneos, es que decir que los Toros dejaron de jugar en dos campeonatos tras su bautismo en la zafra del 1983-84 y los Caimanes del Sur dispararon en su paso de cinco estaciones 131 vuelacercas.