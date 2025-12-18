Peloteros se unen a gobernadora de Nueva York para los niños

La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul y los exlanzadores de las Grandes Ligas, Mariano Rivera y Julián Tavárez, se unieron al cronograma que viene cumpliendo el doctor Ramón Tallaj, en los últimos 25 años, a nombre de SOMOS Community Care, de garantizar unas navidades felices y en paz a los niños y niñas estudiantes en el sector Washington Heights, en Manhattan, y a los del programa de béisbol de la Fundación Dominicana de Deportes en Nueva York Inc., (FDDNY), con la entrega de más de 2,000 juguetes.

La gobernadora y los expeloteros compartieron un agradable encuentro con los pequeños de este populoso sector, también conocido como Alto Manhattan, quienes se concentraron en el famoso Teatro United Palace, para recibir los preciados regalos.

“Aquí estamos con todo el amor, en nombre de SOMOS Community Care, cumpliendo el sueño de entregarle a nuestros pequeños su regalo del Niño Jesús. Estamos super felices de llenarlos de alegría”, expresó el altruista doctor Ramón Tallaj, quien estaba acompañado de su esposa Inés Hernández y algunos de sus hijos.

La gobernadora Hochul, quien estuvo muy activa en la entrega de los juguetes y compartiendo con los pequeños, invitó a las familias del Alto Manhattan a compartir en esta época navideñas.

La mandataria dijo que está convencida que entre más se asegure que las niñas y niños tengan infancias felices, se tendrán ciudadanas y ciudadanos de bien.

“Me entusiasma volver a participar de esta acción, la cual es posible gracias a las valiosas organización y aportación de SOMOS Community Care que dirige nuestro amigo, el doctor Ramón Tallaj, que por 25 años consecutivos dirige esta misión que genera alegría a los niños latinos en Nueva York, llevándoles estos presentes con mucho cariño”, dijo Mariano Rivera, quien aprovechó para felicitarlo.

“Este es un día muy especial, somos afortunados de poder estar aquí con las niñas y niños de Washington Heights, recibiendo estos regalos”, expresó Julián Tavárez, quien jugó 17 años en MLB, con 11 equipos diferentes, al celebrar y aplaudir el gesto del doctor Tallaj, Chairman Of The Board de SOMOS Community Care.

Rivera, la estrella de Panamá y de los Yankees de Nueva York, único beisbolistas que ha ingresado al Salón de la Fama de manera unánime, y el dominicano Tavárez, otro grande del montículo, recordaron, mientras contaban sus historia de niñez, que no en todos los hogares hay las mismas posibilidades y oportunidades, por lo que consideraron como muy sobresaliente que de manera generosa SOMOS Community Care entregara estos obsequios para que las y los menores puedan disfrutar de un regalo un juguete nuevo en esta Navidad.

En esta convivencia, que lució un escenario de Navidad y elementos de decoración a gran escala, compartieron una tarde de música navideña y mucha alegría para los niños con personajes alusivos al espíritu navideño, Santa Claus y demás, junto a los voluntarios que se unieron para que los festejos salieran por todo lo alto.

Los niños y adolescentes, con el fin de disfrutar de las fiestas decembrinas en un ambiente de mucho amor y fomentando los valores y las tradiciones, recibieron además, bizcochos, hot dogs y jugos.