Béisbol

Serie del Caribe

Es oficial: Serie del Caribe va a Guadalajara, México

Juan Francisco Puello Herrera

Juan Francisco Puello Herrera, presidente de la Confederación de Béisbol del Caribe.

Avatar del Moises Mejía
Moises MejíaSanto Domingo

La Serie del Caribe 2026 será celebrada en Guadalajara, México, según confirmó al Listín Diario una fuente de crédito vinculada a la organización del evento.

La decisión representa un cambio drástico con respecto a la sede originalmente programada en Venezuela, y responde a los recientes movimientos de las ligas participantes.

El cambio se produce luego de que las ligas de República Dominicana, Puerto Rico y México notificaran a la Confederación de Béisbol del Caribe que no viajarán a Venezuela para disputar la Serie del Caribe 2026, programada del 1 al 7 de febrero, debido a situaciones externas que, según los comunicados oficiales, les impiden garantizar la seguridad y logística de sus equipos en ese país.

Esta decisión está relacionada , también, con la tensa situación entre Estados Unidos y Venezuela.

Se informó a Listin Diario que el anuncio definitivo y oficial será en las próximas horas.

El comisionado Juan Puello y demás direcdtivos del Caribe estuvieron hablando con varias posibilidades, incluyendo Panamá.

Se dijo también, que Panamá sería el país invitado para esta serie del 2026.  

