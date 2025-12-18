Es oficial: Serie del Caribe va a Guadalajara, México

La Serie del Caribe 2026 será celebrada en Guadalajara, México, según confirmó al Listín Diario una fuente de crédito vinculada a la organización del evento.

La decisión representa un cambio drástico con respecto a la sede originalmente programada en Venezuela, y responde a los recientes movimientos de las ligas participantes.

El cambio se produce luego de que las ligas de República Dominicana, Puerto Rico y México notificaran a la Confederación de Béisbol del Caribe que no viajarán a Venezuela para disputar la Serie del Caribe 2026, programada del 1 al 7 de febrero, debido a situaciones externas que, según los comunicados oficiales, les impiden garantizar la seguridad y logística de sus equipos en ese país.

Esta decisión está relacionada , también, con la tensa situación entre Estados Unidos y Venezuela.

Se informó a Listin Diario que el anuncio definitivo y oficial será en las próximas horas.

El comisionado Juan Puello y demás direcdtivos del Caribe estuvieron hablando con varias posibilidades, incluyendo Panamá.

Se dijo también, que Panamá sería el país invitado para esta serie del 2026.