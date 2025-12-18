Licey, Estrellas, Gigantes y Leones más apretados que la situación mundial

El espectro político mundial con una agenda complicada en Haití, Medio Oriente, Rusia y sus antiguas repúblicas y ni hablar de la situción social de los Estados Unidos, se parece a la lucha que están librando en estos momentos los Leones, Gigantes, Tigres y Estrellas.

Para el lunes 7 del corriente mes los Potros del Cibao habían salido por la puerta ancha en cuatro encuentros al hilo. En ese contextro los cibaeños lucían orondos, como si estuvieran haciendo planes para la postemporada (17-19). Tenían una ventaja de 1.0 juego sobre los azules, 2.0 encima de los verdes y 2.5 aventajando a los escarlatas. Tras la pausa del lunes 8 a los Gigantes les entró una especie de cólera porcina, cayendo en seis juegos al hilo, incluyendo el del domingo 14 que iniciaron arriba 6-0 en el primer episodio ante los Leones. Ganar los últimos tres ante los Toros ha permitido que los dos veces campeones nacionales estén pegados de Leones y Estrellas.

Los de San Pedro no se han quedado atras y la semana pasada fueron abatidos en cuatro enfrentamientos seguidos. El picheo oriental ha sido la niña malcriada del conjunto con más clasificaciones desde el covid (5 temporadas seguidas).

Con relación a los 24 veces campeones Tigres del Licey, uno los veía a otro nivel con tres triunfos al hilo hasta que llegó la lluvia el sábado a La Romana y calmó la furia de los felinos. Al finalizar su buen momento el viernes con un triunfo sobre los verdes (19-21), los Tigres le sacaron ventaja de 2.0 juegos a los Gigantes, 2.5 a Leones y Estrellas. Iniciaron el domingo un calvario de cinco derrotas al hilo, incluyendo tres fracasos en dos días ante los paquidermos.

Los Leones son los actuales campeones nacionales, sin embargo no han lucido como tal (21-25) e igual que los otros tres pasan de lo sublime en unos encuentros a lo absurdo en los otros juegos.

La pausa de este jueves ha sido la última de la serie regular, colocando a Estrella (21-25) y Leones en el tercer puesto, 0.5 juegos sobre Gigantes (20-25) y 1.5 encima del Licey (19-26).

Al iniciar la semana uno veía a Gigantes y Estrellas limpiando la casa, comprando velas y con el muerto en camino desde el hospital, sin embargo el panorama presenta a cuatro equipos que estarán dándolo todo, incluyendo vergüenza, en los últimos partidos de una campaña que se extenderá hasta el martes 23 para Tigres y Gigantes.