¿Cómo, el Licey está en el sótano?

No es común, y no es fácil para los liceístas, darse cuenta de que apenas a cinco días del final de la serie regular, el glorioso equipo azul está en el sótano, es decir, el último lugar en la tabla de posiciones.

Peor aún, pudiera decirse que está en agonía, en la cuerda floja o en estado de coma, pero tiene una oportunidad real de revivir y seguir adelante. Es decir, el panorama de su “muerte” no es 100 %, pues tan solo necesita ganar un par o trío de “jueguitos”, los tres del fin de semana, para pelear de tú a tú con Gigantes, Estrellas y Escogido.

De hecho, desde hoy se jugará en forma corrida durante cinco días, hasta la víspera de Nochebuena, el próximo martes 23. Hay una ventanita de que se produzca un empate en cuarto lugar, lo que llevaría a un partido extra (digamos que el miércoles, 11 a.m.).

El hecho es que el récord del Licey, 19-26, deja con la boca abierta a sus seguidores, que no acaban de entender qué tipo de torneo ha hecho el “tiguerito”, y mucho menos los porqués.

PRECEDENTES: ¿Y cuándo fue la última vez que el club azul terminó en el sótano, fuera de clasificación para el round robin?

Eso sucedió en el torneo de la pandemia del Covid-19, en 2020, en un calendario de 30 partidos, pues el propio Gobierno se vio interesado en que la pelota invernal no se suspendiera. Se tomaron las medidas sanitarias de lugar y se clasificaron cuatro, pero sin round robin.

Se hicieron dos semifinales: de un lado, las Águilas vencieron a los Toros 4-3, y los Gigantes a las Estrellas 4-2. Los cibaeños de Santiago derrotaron a los Gigantes en la final, y esa fue su corona 22, la última conseguida en Lidom.

¿Qué pasó con Licey? Terminó en el último puesto con 13-17, digamos que su último sótano. Antes de ellos, el Escogido fue quinto lugar con 14-16, y eso significa que ese año no hubo semifinal ni final en la capital. El estadio del Ensanche La Fe se quedó apagado.

Por cierto, viendo un poco más atrás, los fanáticos azules deben saber que Licey tuvo sus tiempos malos. En un período de tres años corridos, 1966-67-68, se celebraron tres torneos en los cuales Licey fue sotanero. ¿No lo creen?

COLECTIVOS: Otro tema relevante del presente campeonato es que Licey ha sido una contundente contradicción en las estadísticas colectivas. ¿Por qué? Simplemente, se mantienen como líderes de efectividad del circuito con 3.70, pero en la ofensiva están de último en todo.

Son sexto puesto en promedio de bateo con .225, en jonrones con 19, en carreras anotadas con 164, en bases robadas con 44, en OBP con .311, todo un desastre.

EL PLAN: ¿Qué diría el gerente general, Audo Vicente, sobre este récord negativo, que podría llevar al equipo a descalificarse? Si usted revisa bien la lista de jugadores que pusieron en el terreno de juego, se dará cuenta de que hay mucha gente importante, la misma que llevó al club a la final del año pasado, perdiendo ante el Escogido.

Pero, en esta oportunidad, hay diferencias notables en algunos jugadores claves, como Emilio Bonifacio, con apenas siete hits en 76 turnos, promedio de .092, sin más nada. Y Sergio Alcántara, de 50-6 para .120, y ambos terminaron en la banca.

Sus refuerzos del año pasado fracasaron, en especial el infielder Jordan Lawlar (.167), y también David Hensley, Cristian Bethancourt, entre otros.

Arístides Aquino, Ramón Hernández y muchos otros también han tenido bajo rendimiento, y por ahí se cuela todo lo malo del Licey. Hasta una leyenda del club, Jairo Asencio, fue despedido a mitad de torneo, lo cual cayó muy mal.

¿Qué sucederá con los Tigres, reaccionarán y salvarán el barco o terminarán de hundirse? Eso se sabrá a partir de hoy, pero no más allá de cinco días.

LOS JUEGOS: Esta noche, Licey va a Santiago a enfrentar a las Águilas, en el último partido entre ambos. La serie particular está 6-3 para las Águilas, que ahora han tomado la costumbre de “no ganar”, distinto a los primeros 50 días del torneo.

En el mes de diciembre, las Águilas han tenido récord de 7-8; para esa fecha tenían 27-7, ahora están en 30-15.

El Escogido está echando el pleito, y este viernes recibe a los Toros, mientras los Gigantes visitan a las Estrellas. “Apuesto” a que, por vez primera en la historia de Lidom, con seis equipos, cuatro quedarán con marca negativa, lo cual es sensacional. Eso fue provocado por el tremendo año de las Águilas.

Por cierto, los aguiluchos tenían un buen chance de romper el récord de más victorias para calendario de 50 juegos (de 34), pero ahora no se sabe. Es difícil ganar cuatro de cinco.

OFICIAL: La Serie del Caribe 2026 va a Guadalajara, otra vez en México, que siempre es “salvavidas”.