Adolis García llega a Philadelphia

En una de las contrataciones recientes en el béisbol de Grandes Ligas, los Phillies de Philadelphia firmaron por un año y US$10 millones de dólares al jardinero Adolis García.

Con el reputado Kevin Long como coach de bateo, el contendor equipo de la División Este de la LN tratará de rescatar la carrera del cubano, que ha tenido dos temporadas de relativa baja producción en forma consecutiva luego de ser pieza clave del campeonato de los Vigilantes de Texas de 2023.

En esa estación, García promedió .245/.328/.508, con 39 cuadrangulares, 107 carreras impulsadas y 108 anotadas pese a poncharse en 175 ocasiones. Bateador de “chase rates” (porcentaje de swings a lanzamientos fuera de la zona) muy altos, en esa ocasión tuvo el mejor porcentaje de bases por bolas recibidas y la mejorada paciencia se tradujo en los resultados más sobresalientes de su carrera.

García también hizo historia en la post-temporada de 2023, estableciendo una marca de 15 carreras impulsadas en la Serie de Campeonato y obteniendo el premio de Jugador Más Valioso. Pegó cinco cuadrangulares en los últimos cuatro juegos de la serie.

Sin embargo, los malos hábitos del atlético jugador retornaron en las dos temporadas anteriores. Sus porcentajes de transferencias disminuyeron a 7.1% en 2024 y 5.1% en 2025. El OPS cayó de .836 en 2023 a .684 en 2024 y .665 el año pasado.

Ese deterioro provocó su ruptura con los Vigilantes, creando una nueva oportunidad en Philadelphia. García es relativamente joven, atlético y su defensa en el bosque derecho es sólida. Incluso ganó un Guante de Oro en 2023. La clave está en acercar su ofensiva al nivel que alcanzó en esa estación, y aquí es donde entra el trabajo de Long y su staff, y obviamente del propio García.

Los Phillies proyectan iniciar con un outfield de Brandon Marsh en el prado izquierdo, el prospecto Justin Crawford en el central y el cubano en el derecho. Esa combinación deberá redundar en mucho mejor defensa para 2026.

Por otro lado, la contratación de García confirma lo que se sabía desde hace meses: Los días de Nick Castellanos en Philadelphia están contados. El popular jugador tuvo una pálida actuación ofensiva en 2025, perdió su puesto de regular y entró en conflicto con el dirigente Rob Thomson.

Si la gerencia del conjunto no puede negociarlo, probablemente terminen dejándolo libre.

Así las cosas, Adolis García tendrá toda la oportunidad de reinsertarse como una fuerza ofensiva en la venidera temporada. Puede comenzar por mejorar un OBP que está en .293 de por vida.