Los Leones anotan cuatro en un ininng y vencen 8-5 a Las Águilas

Un séptimo inning de cuatro anotaciones rompió un empate a cuatro carreras para que los Leones del Escogido vencieran a las Águilas Cibaeñas 8-5 en el estadio Quisqueya Juan Marichal en el segundo partido de la doble cartelera del martes.

La victoria coloca a los escarlatas con récord de 20-25, con lo que se mantienen dentro de la clasificación al Round Robin. De su lado, los santiagueros (30-14) continúan en primer lugar.

Con el juego igualado a cuatro vueltas y Jean Henriquez lanzando en el séptimo, Sócrates Brito conectó sencillo al jardín derecho y Elier Hernández recibió pelotazo. Ambos corredores avanzaron con un toque de sacrificio de Yamaico Navarro por tercera para luego anotar con un doble de José Marmolejos a la pared del bosque derecho. Un lanzamiento desviado de Henríquez movió al corredor a la antesala y cuando bateaba Pedro Severino un pitcheo cerca de su anatomía generó que se vaciaran las bancas y que el receptor de los melenudos fuera expulsado, al igual que el lanzador

Carlos Espinal entró a lanzar y fue recibido por triple de Jimmy Paredes por la raya del prado derecho que remolcó a Marmolejos, y un imparable al jardín derecho por parte de Luis De los Santos llevó a Paredes a la goma.

El lanzador ganador fue Robinson Martínez (1-1) al presentarse en una entrada de una carrera y un hit. La derrota fue para Henríquez (2-1), que en 1.1 capítulos permitió tres carreras.

Aunque no tuvo decisión, Stephen Nogosek tuvo una labor de dos episodios de cinco ponches, una carrera y dos hits.

Por los escarlatas, Marmolejos bateó de 1-1, con doble, dos producidas y una anotada; Paredes, de 1-1, con triple, remolcada y anotada; Brito, de 5-2, con una empujada y una anotada, y Guzmán, de 4-2, con una impulsada, una anotada y una base robada. Por las cuyayas, Moore se fue de 4-2, con cuadrangular, tres producidas y una anotada, y Berroa, de 4-2, con dos anotadas, transferencia y dos bases robadas.